Filmes

As Aventuras de Pi

Life of Pi. (Eua, 2012). Dir. de Ang Lee, com Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain, Tabu.

Garoto se muda com a família da Índia para o Canadá em um navio de carga. A embarcação naufraga, deixando-o à deriva no meio do oceano Pacífico junto com uma zebra, uma hiena, um orangotango e um tigre de Bengala. Ang Lee ganhou seu segundo Oscar de direção – após Brokeback Mountain – por esse filme sobre garoto que sobrevive a uma incrível jornada no mar, em um bote, tendo por companhia um ameaçador e faminto tigre de Bengala. Como bem diz o titular dessa coluna, o filme une realidade, fantasia, alegoria, metafísica – dependendo do olhar e das indagações do espectador, as possibilidades de interpretação são muitas. Acima de tudo, é um deslumbramento para os olhos. E o mar, e o tigre, foram criados por meio de efeitos especiais, resultando em um deslumbrante cenário. Os produtores temiam que o público não se interessasse, mas a obra vale.

Telecine Touch, 22h. Reprise, colorido, 140 min.

Ônibus 174

(Brasil, 2002). Dir. de José Padilha

Documentário sobre um marcante episódio da violência urbana brasileira: o sequestro do ônibus da linha 174, no Rio de Janeiro, que culminou com as mortes da refém Geisa Gonçalves e do sequestrador, Sandro Nascimento, em 12 de junho de 2000.

Cana Brasil, 22h. Reprise, colorido, 150 min.

Kramer Vs. Kramer

(Eua, 1979). Dir. de Robert Benton, com Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Jason Alexander.

Separado, homem que só se preocupa com o trabalho precisa cuidar do filho. Quando se adapta, a ex-mulher exige a guarda da criança. Filme trata da inversão de papéis.

TCM, 17h30. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Predestinado

Ethan Hawke é um agente temporal que irá realizar sua última missão em uma difícil viagem no tempo. O filme, com ótimas atuações, tem um final surpreendente.

DRAMA

O Juiz

Robert Downey Jr. volta para a sua cidade natal para o enterro de sua mãe. Lá, ele descobre que precisará defender seu pai, o juiz local, de uma acusação de assassinato.

HBO Go, 2014, 141 min.

POLICIAL

A Conexão Francesa

Um juiz na França recebe a missão de prender traficantes locais. No entanto, ele descobre que fazer isso é muito mais difícil do que pensava.

Telecine Play, 2014, 135 min.

Matheus Mans

DVD

A Fúria

Uma agência secreta, comandada por um homem inescrupuloso, seleciona e treina crianças com habilidades parapsicológicas para serem assassinas em situações de guerra. Ex-agente da CIA entra em cena para resgatar seu filho da posse dessa associação. Drama da pesada.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bob Esponja: Um Herói Fora d’Água

Incomodado com o sucesso da lanchonete do Sr. Sirigueijo, o dono da lanchonete Balde de Lixo planeja roubar a fórmula do hambúrguer de siri.

Telecine Fun, 22h. Reprise, colorido, 105 min.