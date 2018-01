Spartacus

Spartacus (Eua, 1960). Dir. de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Tony Curtis, Charles Laughton, Peter Ustinov, John Gavin.

Em dezembro, quando Kirk Douglas fez 100 anos, voltaram todas as velhas histórias desse filme. Havia dois projetos em Hollywood sobre o escravo que liderou a revolta de gladiadores contra o poder de Roma. A outra versão, a ser dirigida por Martin Ritt, foi arquivada quando Douglas, como produtor, contratou atores que Ritt também queria (Laurence Olivier e Charles Laughton). Douglas demitiu o diretor original – Anthony Mann – e passou o tempo todo brigando com Kubrick, que não gostava muito do roteiro de Dalton Trumbo e detestava, em especial, a cena do ‘Eu sou Spartacus’. Douglas costuma ironizar – “É a melhor do filme.” Coincidências ou não, outro canal Telecine, o Premium, exibe às 11h10 Trumbo – Lista Negra, que é, entre outras coisas, sobre o macarthismo e a reabilitação do roteirista por Douglas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 16h20. Reprise, colorido, 184 min.

VEJA TAMBÉM

O Abraço da Serpente

El Abrazo De La Serpiente. (Colômbia, 2015.) Dir. de Ciro Guerra, Com Nilbio Torres, Antonio Bolivar.

Um dos grandes filmes latinos recentes, sobre o envolvimento de índio, último sobrevivente de sua tribo, com cientistas que, em diferentes épocas, buscam flor rara na selva.

Telecine Cult, 20h20. Reprise, P&B, 125 min.

Moulin Rouge – O Amor em Vermelho

Moulin Rouge. (Eua, 2001.) Dir. de Baz Luhrmann, Com Nicole Kidman, Ewan Mcgregor, John Leguizamo.

‘There was a boy...’ E este garoto se apaixonou por Satine, a mais bela dançarina do Moulin Rouge. A obra-prima musical de Luhrmann.

Telecine Touch, 20h20. Reprise, colorido, 130 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

A Bruxa

Em 1630, uma família da Nova Inglaterra é excomungada. Por isso, acabam indo morar num local estranho e isolado. As coisas começam a piorar ainda mais, porém, quando um dos filhos é sequestrado. Desesperador e, de fato, aterrorizante.

COMÉDIA

Uma Viagem à Groenlândia

Dois atores saem de Paris e se mudam para um pequeno vilarejo na Groenlândia. Lá, eles começam a criar laços de amizade que não esperavam.

Netflix, 2016, 98 min.

AÇÃO

O Contador

Ben Affleck é um contador que, nas horas vagas, trabalha como justiceiro. Diverte.

Google Play, 2016, 127 min.

Matheus Mans

DVD

Sete Homens e Um Destino

A nova versão do western cultuado de John Sturges consegue ser tão boa quanto, talvez até melhor que o original. Denzel Washington, Chris Pratt e o mantra do mestiço quando mata o índio lacaio do latifundiário – ‘Você é uma desgraça.’ Um filmaço de ação.

Crianças

COMÉDIA

Superpai

Programa para crianças? Não – sobre crianças. Danton Mello matricula o filho numa creche noturna. Quando troca de menino, passa a noite tentando remediar o engano.

Telecine Fun, 20h20. Reprise, col, 123 min.