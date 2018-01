Filmes

Uma Secretária de Futuro

Working Girl. (Eua, 1988.) Dir. de Mike Nichols, Com Harrison Ford, Sigourney Weaver, Melanie Griffith, Alec Baldwin.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melanie Griffith já havia feito Dublê de Corpo (Brian De Palma, 1984), mas virou estrela por seu papel como a secretária que espera promoção ao fechar acordo milionário para a firma, mas tromba com sua superior – Sigourney Weaver, num raro papel que lhe valeu a indicação para o Oscar de coadjuvante, que não ganhou. O filme, de qualquer maneira, não passou incólume pela premiação da Academia e garantiu a estatueta de canção para Carly Simon, Let the River Run. Mestre do entertainment, Mike Nichols foi, eventualmente, um grande diretor e também um autor. Aqui, não deixa de se divertir com uma versão leve de Cinderela, adaptada para os tempos modernos, e a competitividade que ia moldar, cada vez mais, o ritmo da vida moderna. O curioso é que, anos mais tarde (1995), Harrison Ford faria um papel semelhante na Sabrina de Sydney Pollack, com Julia Ormond.

Canal Brasil, 2h35. Reprise, colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

Thor Mundo Sombrio

Thor: The Dark World (Eua, 2013.) Dir. de Alan Taylor, Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddelston.

Thor enfrenta vilão que quer usar o Éter para devolver a humanidade aos tempos de escuridão, anteriores à criação. Tom Hiddleston, como seu irmão, é fundamental na trama.

Telecine Action, 13h55 Reprise, colorido, 112 min.

Operação Walkíria

Operation Valkyrie (Eua, 2008.) Dir. de Bryan Singer, Com Tom Cruise, Clarice Van Houten, Bill Nighy.

Dramatização da tentativa frustrada de assassinato de Adolf Hitler em 1944 pelo coronel Claus Schenk von Stauffenberg, em nome da resistência alemã. Bom filme.

Telecine Action, 18h05. Reprise, colorido, 124 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

ROMANCE

Diário de Uma Paixão

Baseado em uma história do americano Nicholas Sparks, este romance acompanha a vida do belo casal Noah e Allie, jovens e apaixonados, mas que fogem das regras e anseios de suas famílias. Apaixonante.

Google Play, 2004, 121 min.

AÇÃO

Drive

Tenso do começo ao fim, Drive é uma homenagem aos filmes de ação dos anos 80. Acompanha a melancólica e triste história sobre o dublê e assaltante que se envolve em um perigoso crime.

HBO Go, 2012, 100 Min.

COMÉDIA

Dois Caras Legais

Investigadores buscam resolver um caso de assassinato. Mas os dois se enrolam e deixam todo o crime ainda mais confuso.

Netflix, 2016,116 min.

Matheus Mans

DVD

Alien – Quadrilogia

Você pode preferir o original de Ridley Scott, ou a sequência de James Cameron. Mas todos os quatro filmes são bons. O 3, de David Fincher, e o 4, de Jean-Pierre Jeunet, todos estrelados por Sigourney Weaver. A novidade: cada filme tem duas versões, a do cinema e a do diretor.

Crianças

INFANTIL

Alvin e os Esquilos 3

Alvin voa de asa-delta até uma ilha deserta, levando os inseparáveis irmãos e as esquiletes. A partir daí, rolam surpresas, mas, claro, Jason Lee está a postos para salvar a ‘garotada’.

Telecine Fun, 20h15. Reprise, colorido, 92 min.