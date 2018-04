Filmes

Viagem a Darjeeling

The Darjeeling Limited. (Eua, 2007). Dir. de Wes Anderson, com Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman.

Três irmãos viajam pela Índia de trem para recuperar os laços fraternos desfeitos depois da morte do pai. Buscam também reencontrar a mãe (Anjelica Huston), que vive agora em um convento católico. Afinal, uma viagem puramente espiritual, acreditam, tem de acontecer naturalmente, mas os planos não saem como esperado. Eis o ponto de partida para Wes Anderson revelar novos personagens excêntricos. A opção pela Índia, porém, ajuda a diluir tal estranhamento do espectador, uma vez que os irmãos cruzam o país de trem, encontrando figuras singulares. Assim, a primeira grande jogada do diretor é justamente inserir seus personagens em um meio considerado exótico, o que torna tudo particularmente natural. Fãs têm o prazer de encontrar atores fetiches, como Bill Murray, cuja função na história é uma incógnita.

Telecine Cult, 18h25. Reprise, colorido, 110 min.

Cowboys do Espaço

Space Cowboys. (Eua, 2000). Dir. E Interpretação de Clint Eastwood

Piloto da Força Aérea Americana aposentado, que chegou a trabalhar na Nasa durante certo período, é chamado às pressas para consertar no espaço um antigo satélite que está com problemas em seu funcionamento.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 90 min.

A Música Segundo Tom Jobim

(Brasil, 2012). Dir. de Nelson Pereira dos Santos, Dora Jobim.

O grande cineasta se dispõe a desvendar a trajetória musical do grande compositor por meio apenas do som e da imagem, sem nenhuma entrevista. Sensível.

Paramount, 22h20. Reprise, colorido, 95 min.

Streaming

DRAMA

Adaptação

Um roteirista tenta adaptar um complexo livro para o cinema, enquanto precisa lidar com a sua baixa autoestima, sua frustração sexual e seu irmão gêmeo. Melhor papel da carreira de Nicolas Cage.

COMÉDIA

O Crítico

Um prestigiado crítico de cinema argentino vê sua vida mudar ao conhecer Sofia, uma jovem que ama comédias românticas e sonha em viver um clichê. Diverte.

Telecine Play, 2013, 97 min.

POLICIAL

Golpe Duplo

Will Smith é um trapaceiro profissional que resolve ensinar Margot Robbie a entrar neste complexo e perigoso mundo.

HBO Go, 2015, 104 min.

Matheus Mans

DVD

Sete Homens e um Destino

Habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, mulher deseja justiça e pede auxílio a um pistoleiro, que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos. Refilmagem de clássico.

Crianças

COMÉDIA

O Diário de Bridget Jones

Bridget é uma mulher britânica que está determinada a provar a si mesma que ela é capaz de encontrar o amor da vida dela em apenas um ano.

Telecine Touch, 17h55. Reprise, colorido, 110 min.