Filmes

Janela Indiscreta

Rear Window. (Eua, 1954). Dir. de Alfred Hitchcock, Com James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr.

Ninguém duvida que Alfred Hitchcock é um dos gênios incontestáveis do cinema. Já a escolha de seu melhor filme é que divide opiniões: Um Corpo Que Cai? Psicose? Os Pássaros? Ou Janela

Indiscreta? Eis um forte concorrente. A história do fotógrafo que, por conta de uma perna engessada, é obrigado a passar o dia admirando os vizinhos pela janela e, com isso, descobre um assassino, tornou-se símbolo da arte cinematográfica. Ou seja, pelas lentes de sua câmera, o personagem de James Stewart representa o próprio espectador. Para outros, como o crítico Ismail Xavier, a metáfora é para o teatro. Segundo ele, Stewart representa o público; o pátio entre os prédios sugere o fosso do teatro; e os moradores dos apartamentos, como não notam a vigilância, são como atores interpretando no palco. Um filme para se ver e rever sempre.

Telecine Cult, 19h50. Reprise, colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

Crepúsculo dos Deuses

Sunset Boulevard. (Eua, 1950). Dir. de Billy Wilder, Com Gloria Swanson, William Holden, Eric Von Stroheim.

Morto, rapaz conta a história que o levou ao fim trágico. Clássico inconteste, com Gloria Swanson soberba como atriz do cinema mudo que vive de suas lembranças. Imperdível.

Telecine Cult, 22h. Reprise, P&B, 125 min.

Velvet Goldmine

(Eua, 1988). Dir. De Todd Haynes, Com Ewan Mcgregor, Jonathan Rhys Meyers, Christian Bale.

Astro de glam rock nos anos 1970 foi assassinado em um show. Mas o crime foi simulado e agora, uma década depois, jornalista volta ao passado para investigar sua vida.

MAX, 23h45. Reprise, colorido, 123 min.

Streaming

SÉRIE

Frontier

Na América do Norte do século 18, caçadores lutam com empresários para manter controle sobre o comércio de peles. Conta com Jason Momoa no elenco.

ANIMAÇÃO

Cegonhas

Ótimo desenho para crianças, acompanha a saga de uma cegonha que precisa cuidar de uma menina gerada acidentalmente pela máquina de bebês. Diverte.

Google Play, 2016, 86 min.

ROMÂNTICO

Encontro Marcado

Brian, um escritor iniciante, conhece Arielle, esposa de um diplomata. Eles se sentem atraídos e começam a se encontrar todos os dias, deixando o relacionamento cada vez mais intenso.

Telecine Play, 2014, 94 Min

Matheus Mans

DVD

Mercado de Capitais

Uma investidora, lutando para conseguir uma promoção na sua firma em Wall Street, lidera uma controversa ação no meio de uma crise financeira mundial, onde as regulações são apertadas e a pressão para que o investimento renda é ainda maior. Inédito no cinema.

Crianças

COMÉDIA

A Filha do Presidente

Menina entra na faculdade e insiste com o pai que pode se virar sozinha. Detalhe: ela é filha do presidente dos EUA, ou seja, vive cercada de vários seguranças.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.