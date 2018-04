Filmes

As Virgens Suicidas

The Virgin Suicides. (Eua, 1999). Dir. de Sofia Coppola, Com Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner.

O cenário da história é um típico subúrbio americano dos anos 70. Durante uma festa em sua casa, Cecília Lisbon, uma menina de 13 anos, se joga de uma janela do segundo andar em uma cerca de ferro. Como uma maldição, em um período de um ano, as outras quatro irmãs cometem suicídio. Comprimidos, enforcamento, todas as formas são válidas para que, uma a uma, Lux (14 anos), Bonnie (15), Mary (16) e Thereza (17) encontrem o caminho da morte, como um verdadeiro pacto suicida. Inspirado no livro de Jeffrey Eugenides, que se baseou no caso de uma babá que tentou o suicídio com as irmãs, o filme marca a estreia de Sofia Coppola (filha Francis Ford) na direção cinematográfica. Foi um início promissor – com delicadeza, ela revela a face doente que os Estados Unidos tentam, a muito custo, esconder. Ela realizaria outros grandes filmes em seguida.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 98 min.

VEJA TAMBÉM

Anti-Herói Americano

American Splendor. (Eua, 2003). Dir. de Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Ao misturar ficção e realidade, o filme conta a história de Harvey Pekar, arquivista num hospital que escapa da monotonia dos dias burocráticos ouvindo jazz e conversando com os colegas sobre isso. Engenhoso.

HBO, 12h50. Reprise, colorido, 101 min.

O Outro Lado da Rua

(Brasil, 2004). Dir. de Marcos Bernstein, Com Raul Cortês, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso.

Mulher denuncia anonimamente à polícia as irregularidades observadas nas ruas de Copacabana. Até ela acompanhar o que julga ser um assassinato praticado por um juiz.

Warner, 19h06. Reprise, colorido, 189 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Kubo e as Cordas Mágicas

Belíssima animação, acompanha a saga de um garoto que busca salvar seus pais enquanto o restante da família tenta matá-lo.

Google Play, 2016, 102 min.

AÇÃO

Watchman

Heróis veteranos e já aposentados começam a ser assassinados. Eles, então, precisam se unir para descobrir e combater este misterioso criminoso.

Telecine Play, 2009, 157 min.

NACIONAL

Entre Idas e Vindas

Pai e filho resolvem aceitar carona de quatro atendentes de telemarketing quando o carro quebra em uma longa viagem. Possui vários problemas, mas, no final, diverte.

Netflix, 2016, 95 min.

Matheus Mans

DVD

A Voz da Lua

Um lunático Salvini observa o mundo de maneira diferente, procurando sempre achar o seu lado poético, como se a lua o guiasse. Ele se lembra de sua avó quando observa um grupo de homens assistindo a uma mulher trocando de roupa pela janela. Último filme de Fellini.

Crianças

AVENTURA

Quarteto Fantástico

Cientista brilhante ganha bolsa em unidade especial e, junto com outros parceiros, vai para um universo alternativo. Após acidente, eles descobrem ter adquirido superpoderes.

Telecine Pipoca, 14H55. Reprise, colorido, 115 min.