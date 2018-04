Filmes

O Abutre

Nightcrawler. (Eua, 2014). Dir. de Dan Gilroy, com Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Ann Cusack, Rene Russo.

Louis Bloom é um ladrão atrás de trabalho. Depois de testemunhar um trágico acidente, ele vê um homem que filma tudo e vende o material a canais de TV. Louis acredita que esse poderia ser seu novo trabalho e fará que seja sua exclusividade. Drama muito atual, sobre os perigos de se poder filmar qualquer coisa em qualquer tempo. Muita gente não se conforma de que Jake Gyllenhaal não tenha sido pelo menos indicado para o Oscar. Afinal, ele emagreceu 13 quilos e ficou com olheiras profundas para viver um cinegrafista que percorre as ruas de Los Angeles à noite para captar imagens de crimes e acidentes, e vendê-las aos noticiários locais. Além da transformação física, o ator andou com gente que faz isso de verdade para se preparar. O resultado é uma bela atuação, digna realmente de premiação, e que comprova que a cidade é mais brilhante à noite.

HBO Plus, 22h. Reprise, colorido, 118 min.

Speed Racer

(EUA, 2008). Dir. de Lana e Andy Wachowski, com Emile Hirsch, Matthew Fox

Adaptação do famoso desenho japonês sobre o rapaz que participa de corridas sem saber que seu principal adversário é seu irmão desaparecido. Efeitos especiais que fazem alusão a desenhos animados.

Space, 15h10. Reprise, colorido, 135 min.

Sherlock Holmes

(EUA, 2009). Dir. de Guy Ritchie, com Robert Downey Jr., Jude Law.

Primeiro filme inspirado no célebre personagem criado por Conan Doyle, que ajudou a recuperar a fama de Downey Jr. como grande ator. Aqui, ele está insuperável, especialmente ao lado de Jude Law.

HBO, 7h20 e 23h45. Reprise, colorido, 128 min.

Streaming

SÉRIE

Merlí

Tratando de assuntos polêmicos com maestria, Merlí acompanha a trajetória de um professor de filosofia que serve de inspiração para seus alunos. Emociona e ainda conta com um enredo bem conduzido.

DRAMA

A Vida de David Gale

Kevin Spacey é um professor condenado à pena de morte por estupro. Para contar a sua versão, ele resolve convocar uma jovem repórter. Indispensável.

Prime Video, 2003, 130 min.

ÉPICO

Gladiador

Russel Crowe precisa fugir do exército de seu irmão, que tenta matá-lo para ficar com o trono do Império Romano.

Telecine Play, 2000, 155 min.

Matheus Mans

DVD

Balas Que Não Erram

Rapaz chega à uma pequena cidade do Oeste e se hospeda em hotel. Ao dizer seu nome ao atendente, é ouvido por outras pessoas. A notícia se espalha, pois ele é um conhecido pistoleiro de aluguel, que sempre espera até o momento ideal para matar sua vítima.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 3

Mestre Shifu quer que Po aprenda a técnica de dominação do Chi. Porém, o atrapalhado panda se desconcentra com a chegada do pai de sangue.

Telecine Premium, 15h45. Reprise, colorido, 110 min.