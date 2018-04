Trainspotting – Sem Limites

Trainspotting. (Inglaterra, 1981.) Dir. de Danny Boyle, com Ewan Mcgregor, Robert Carlyle, Kevin Mckidd.

O cineasta inglês Danny Boyle chamou atenção logo em sua estreia, com Cova Rasa, de 1995, uma comédia de humor ferino como pouco se via. Mas a consagração veio no ano seguinte, com Trainspotting. Inspirado no romance de Irvine Welsh, acompanha o jovem Mark Renton (McGregor), rapaz que decide viver assumidamente como um viciado em heroína, deixando de lado os padrões da sociedade. Chamado ora de “A Laranja Mecânica dos anos 90” ou o “Kids britânico”, provocou impacto menos por tratar o mundo dos drogados com realismo do que por deixar claro que o problema não era só de um punhado de jovens. A droga era tratada como doença social. Boyle apostou em uma narrativa ágil, contando com uma trilha sonora da pesada e também com um elenco inspirado. O cineasta já finalizou a continuação, T2 Trainspotting, que deve estrear em março.

Paramount, 20h. Reprise, colorido, 86 min.

Filadélfia

Philadelphia. (Eua, 1993). Dir. de Jonathan Demme, com Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas.

Advogado homossexual infectado com o vírus da aids é despedido da firma em que trabalha tido como incompetente. Ele busca ajuda legal para resolver o caso de discriminação.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 135 min.

O Filho de Saul

Saul Fia. (Hungria, 2015). Dir. de Nemes László, com Géza Röhrig, Urs Rechn.

Prisioneiro de Auschwitz obrigado a queimar os corpos dos mortos na câmara de gás encontra o próprio filho e tenta dar um enterro apropriado, escondido dos nazistas. Premiado com o Oscar de estrangeiro.

Max, 21h. Inédito, colorido, 107 min.

Streaming

AÇÃO

Invasão Zumbi

Não se deixe enganar pelo nome. O excelente Invasão Zumbi mostra um pai e uma filha tentando sobreviver em um mundo contaminado por um vírus zumbi. Extraordinário.

Itunes, 2016, 89 min.

DRAMA

O Profeta

Com apenas 19 anos, Malik é condenado à prisão. Rapidamente, ele começa a se envolver com perigosos esquemas dentro do presídio.

Netflix, 2009, 155 min.

POLICIAL

Momentum

Uma jovem ladra resolve fazer o seu último assalto. No entanto, ela rouba um pen drive com informações secretas. Por isso, começa a ser perseguida. Cheio de clichês, mas divertido.

Telecine Play, 2015, 91 min.

Matheus Mans

DVD

Terra Violenta

Ambientado nos Estados Unidos do final do século 19, um homem misterioso chega a uma pequena cidade em busca de vingança pelo assassinato do seu amigo. O ato de violência arrasta toda a cidade em uma batalha sangrenta. O longa chega direto em DVD.

Crianças

ANIMAÇÃO

Madagascar 2: A Grande Escapada

Os simpáticos animais do zoo de Nova York agora tentam voltar para a casa, mas acabam chegando à África. A diversão é garantida.

Fox, 17h35. Reprise, colorido, 89 min.