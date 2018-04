Filmes

O Resgate do Soldado Ryan

Saving Private Ryan. (Eua, 1998). Dir. de Steven Spielberg, com Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore.

Na 2.ª Guerra, o alto comando do Exército americano decide localizar o soldado Ryan, único sobrevivente de uma família de militares. A missão pretende trazê-lo a salvo para casa, pois seus três irmãos foram mortos em combate. Um capitão e sete soldados são destacados para a missão. Steven Spielberg decidiu recriar de forma realista o famoso Dia D, o 6 de junho de 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia e reforçaram o cerco aos nazistas. Os primeiros minutos retratam com realismo semidocumental a chegada dos soldados, sob uma chuva de balas. As mortes impressionam, tingindo o mar de sangue. A guerra sempre significou holocausto para Spielberg que, embora não trate o assunto de forma direta, faz uma menção quando o nazista mata o soldado judeu sob os olhos do colega que nada faz para salvá-lo.

Sony, 19h. Reprise, colorido, 169 min.

VEJA TAMBÉM

Ensina-me a Viver

Harold And Maude. (Eua, 1971). Dir. de Hal Ashby, Com Ruth Gordon, Bud Cort

Harold e Maude formam um estranho e incompreendido casal. Enquanto ele é jovem e anseia pela morte, ela é idosa, mas é apaixonada pela vida. Comédia agridoce, favorecida pela dupla de protagonistas.

Telecine Cult, 9h55. Reprise, colorido, 105 min.

Hellboy

(Eua, 2004). Dir. de Guillermo Del Toro, Com Ron Perlman, John Hurt.

Nascido no inferno e trazido à Terra com o objetivo de perpetrar o mal, Hellboy foi salvo das forças sinistras pelo Dr. Broom, que o criou para ser um herói. Inspirado nos quadrinhos de Mike Mignola.

Warner, 18h30. Reprise, colorido, 140 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Aquarius

Polêmico filme de Kléber Mendonça Filho, Aquarius mostra o drama de Clara, viúve que luta contra uma construtora para continuar morando em seu antigo apartamento. Indispensável.

Telecine Play, 2016, 142 min.

AÇÃO

O Gângster

Denzel Washington é um poderoso traficante em Nova York. No entanto, Russel Crowe, um detetive, entra em seu caminho para acabar com o negócio de drogas.

Prime Video, 2007, 57 min.

BIOGRAFIA

Nise: O Coração da Loucura

Glória Pires é Nise, psiquiatra que propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes com problemas mentais.

Itunes, 2016, 109 min

Matheus Mans

DVD

Mate-Me, Por Favor

Uma onda de assassinatos invade o bairro da Barra, no Rio. O que começa como uma curiosidade mórbida se apodera cada vez mais da vida das jovens estudantes. Entre elas, Bia que, após um encontro com a morte, fará de tudo para ter a certeza de que está viva.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

Arlo é um dinossauro que tenta encontrar seu caminho de volta para casa. Nesta jornada, ele desenvolve uma amizade incomum com o menino Spot.

Telecine Premium, 18h10. Reprise, Colorido, 105 min.