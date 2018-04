Filmes

Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos

(Brasil, 2006). Dir. de Ugo Giorgetti, com Flávio Migliaccio, Denise Fraga.

Ugo Giorgetti é um dos mais sensíveis poetas e observadores do cinema nacional, capaz de traduzir em belos filmes os anseios de uma geração. Também apaixonado por futebol, ele utilizou o tema como ponto de partida para dois filmes também marcantes. O primeiro, mais leve e irônico, cuida do saudosismo provocado pelo esporte. Já o segundo é mais amargo, pois trata da realidade. Os amigos boleiros continuam se reunindo em um bar para relembrar suas histórias, mas o espaço foi modernizado de acordo com o gosto dos novos donos – ao menos sobrou um espaço para o tradicional encontro. Mas o assunto entre eles também mudou: em vez de jogadas espetaculares, o que se discute agora é transferência para o exterior, contrato milionário, fama, status. Ou seja, uma bela metáfora do futebol brasileiro que, ao se profissionalizar, perdeu seu glamour.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 86 min.

Trumbo: Lista Negra

Trumbo. (EUA, 2015). Dir. de Jay Roach, com Bryan Cranston, Diane Lane.

Durante a Guerra Fria, o roteirista Dalton Trumbo foi perseguido pelo Comitê de Atividades Antiamericanas e preso e proibido de trabalhar. Ao sair da cadeia, ele luta pelo direito de continuar escrevendo.

Telecine Pipoca, 14h45. Reprise, colorido, 140 min.

Um Tira da Pesada

Beverly Hills Cop. (EUA, 1984). Dir. de Martin Brest, com Eddie Murphy.

Policial de Detroit passa férias em Los Angeles, mas, em vez de descansar, ele investiga o assassinato de amigo. Filme que consagrou o talento de Eddie Murphy. A emissora exibe as partes 2 e 3 em seguida.

Telecine Cult, 20h. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

SÉRIE

The Crown

Série original da Netflix, acompanha o início de reinado da rainha Elizabeth II. A série encanta e ainda conta com ótimos atores.

Netflix, 2016, 50 min.

DRAMA

Táxi Teerã

Proibido de filmar pelo governo iraniano, o diretor Jafar Panahi grava um falso documentário em um táxi. Com isso, ele faz um retrato sobre a política nacional.

Telecine Play, 2015, 81 min.

AÇÃO

Cães de Guerra

Dois amigos aproveitam um brecha na lei para participar de contratos militares com os EUA. Com o tempo, eles acabam ganhando milhões com a venda de armas.

Google Play, 2016, 114 min.

Matheus Mans

DVD

13 Minutos

Biografia de Georg Elser, homem que tentou matar Hitler. Em 8 de novembro de 1939, ele implantou uma bomba atrás de um púlpito, em Munique. Mas o Führer deixou o local antes do esperado, evitando o plano que poderia ter evitado a 2ª Guerra Mundial.

Crianças

AVENTURA

Superman – O Filme

A primeira das recentes versões sobre o Homem de Aço, sob a direção de Richard Donner. Destaque para Christopher Reeve no papel principal e Gene Hackman, como vilão.

TCM, 16h55. Reprise, colorido, 143 min.