O Operário

The Machinist. (Eua, 2004). Dir. de Brad Anderson,cCom Christian Bale, Jennifer Jason Lee, Aitana Sanchez Gijon.

Trevor é um rapaz que não dorme direito há um ano. Com isso, o cansaço vem destruindo progressivamente sua saúde física e mental. Ele trabalha numa fábrica operando maquinário pesado, e faz de tudo para manter seu emprego. Envergonhado por causa de seu problema, Trevor isola-se cada vez mais, tornando-se paranoico. Depois de se envolver em um acidente no trabalho em que um homem perde um braço, Trevor começa a crer que seus colegas estão conspirando para demiti-lo. Ele precisará lutar não apenas para se manter no cargo, mas também para manter a sanidade. Um belíssimo trabalho de interpretação de Christian Bale que, aos poucos, revelava seu talento como ator. Clima sufocante ganha contornos kafkianos graças à interpretação de Bale, que emagreceu a ponto de ficar pele e osso. Incomoda, mas merece ser visto.

Paramount, 22h30. Reprise, colorido, 90 min.

Ghost – Do Outro Lado da Vida

Ghost. (Eua, 1990). Dir. de Jerry Zucker, com Demi Moore, Patrick Swayze.

Mulher tem seu relacionamento destruído após a morte do marido, mas o espírito dele permanece na Terra e ajuda sua amada, que corre risco de vida. Para avisá-la, ele se comunica através da médium trambiqueira.

TC Touch, 19h40. Reprise, colorido, 140 min.

Os Bad Boys

Bad Boys. (Eua, 1995). Dir. de Michael Bay, com Will Smith, Martin Lawrence, Téa Leoni.

Carregamento de heroína confiscada, avaliado em um milhão de dólares, é roubado do depósito da polícia. O sumiço pode destruir as carreiras de dois detetives.

FX, 20h30. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

SÉRIE

Divorce

Com forte carga dramática, a série acompanha um complexo e custoso processo de separação. Com Sarah Jessica Parker, a série tem alguns erros, mas tende a melhorar com as próximas temporadas.

HBO GO, 2016, 30 min.

COMÉDIA

O Último Verão

Oito amigos próximos aproveitam seu último dia de verão juntos na praia antes de se separarem para a faculdade.

Telecine play, 2016, 88 min.

AÇÃO

Oldboy

Remake do filme coreano de mesmo nome, Oldboy acompanha o drama de um homem que é mantido em cativeiro por anos, sem saber o real motivo.

Netflix, 2013, 105 min.

DVD

FITZCARRALDO

Direção: Werner Herzog

Fã do tenor italiano Caruso, empresário sonha em construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica. Grandioso exemplo do cinema do alemão Werner Herzog, em que o homem é desafiado pela natureza. E Klaus Kinski oferece uma genial interpretação.

Crianças

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Montanha Enfeitiçada

Em Las Vegas, existe um local chamado Montanha Enfeitiçada. Dois alienígenas disfarçados de adolescentes precisam descobrir a localização exata para evitar uma catástrofe.

Tc fun, 13h10. Reprise, colorido, 110 min.