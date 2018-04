A Grande Família – O Filme

(Brasil, 2007). Dir. de Maurício Farias, com Marco Nanini, Marieta Severo, Pedro Cardoso, Andrea Beltrão, Guta Stresser.

O sucesso do seriado A Grande Família foi um caso único na televisão brasileira. Surgiu nos anos 1970, criada por Oduvaldo Viana Filho, alcançando boa audiência, mas a consolidação como um produto que realmente caiu no gosto do público veio com a nova geração capitaneada por Marco Nanini e Marieta Severo. A qualidade da atuação, unida à força cativante dos roteiros, fez com que a série tivesse 14 temporadas, iniciando em 2001 e terminando em 2014. Assim, era inevitável que a história chegasse ao cinema. O filme mostra como Nenê e Lineu se conheceram e como a mudança nos hábitos de Lineu vai causar engraçadas confusões na vida de toda a família. Em meio a esse turbilhão, um antigo admirador de Nenê (vivido por Paulo Betti) reaparece. A trama apresentou detalhes que não cabiam na televisão, tornando o filme uma grande diversão.

Canal Brasil, 13h35. Reprise, colorido, 104 min.

Vinhas da Ira

The Grapes of Wrath. (EUA, 1940). Dir. de John Ford, com Henry Fonda

Durante a grande Depressão, rapaz volta para casa depois de cumprir pena. A família é obrigada a tentar a sorte na Califórnia. Adaptado de John Steinbeck, um drama social poderoso e muito comovente.

Telecine Cult, 17h10. Reprise, P&B., 120 min.

Kramer vs. Kramer

(EUA, 1979). Dir. de Robert Benton, com Dustin Hoffman, Meryl Streep.

Mulher abandona marido, que se vê obrigado a trabalhar e, ao mesmo tempo, criar o filho pequeno. Meryl ganhou seu primeiro Oscar (como coadjuvante) em um drama tocante e bem interpretado.

TCM, 0h15. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

BIOGRAFIA

De Amor e Trevas

De Amor e Trevas narra a juventude de Amos Oz, que começa a trabalhar como escritor após uma tragédia mudar a vida de sua família. Boa estreia de Natalie Portman na direção em um longa-metragem.

DRAMA

Max Rose

Jerry Lewis é um pianista de jazz que sofre com a morte da esposa ao mesmo tempo que investiga uma possível traição. Emociona.

Netflix, 2013, 83 min.

COMÉDIA

Um Senhor Estagiário

Robert de Niro se torna estagiário sênior de Anne Hathaway, a exigente dona de um site de venda de roupas. Muito divertido e com De Niro inspirado.

HBO Go, 2015, 121 min.

Matheus Mans

DVD

Mamãe é de Morte

Beverly Stuphin (Kathleen Turner) é o retrato da mãe perfeita. Ela vive em uma família feliz. Só que Beverly esconde de todos sua verdadeira identidade, matando qualquer pessoa que atrapalhe a vida da sua família. Humor nada convencional, mas muito engraçado.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Garota tem de enfrentar mudanças em sua vida quando os pais trocam de cidade. Dentro de seu cérebro, convivem emoções distintas, como Alegria, Amor, Medo, Raiva.

Telecine Premium, 15h45. Reprise, colorido, 120 min.