Filmes

Corra Lola, Corra

Run Lola Run. (Alemanha, 1999). Dir. de Tim Tykwer, com Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup E Nina Petri.

Um dos filmes mais procurados pelo público juvenil, principalmente os fãs de quadrinhos. A história é até simples: Lola, interpretada por Franka Potente, tem apenas 20 minutos para livrar a cara do namorado, que está nas mãos de traficantes. O que torna o filme atraente são justamente as diversas interpretações desses 20 minutos, cada de um ponto de vista diferente e em tempo real. Tykwer consegue, assim, um interessante exercício de linguagem, especialmente com a hábil utilização do desenho animado. O diretor alemão demonstrou outra face de seu talento em Paraíso, com roteiro escrito por Krzystof Kieslowski, que não teve tempo para filmar. Realizou ainda Perfume: História de um Assassino, em 2006, baseado no best-seller de Patrick Süskind, e A Viagem, ficção científica de 2012, baseada no romance de David Mitchell.

Paramount, 18h20. Reprise, colorido, 88 min.

Os Incríveis

The Incredibles. (Eua, 2004). Dir. de Brad Bird. Vozes de Craig Nelson, Holly Hunter

Família de super-heróis, cujo pai já foi muito famoso, hoje vive fora de ação, sem poder utilizar seus poderes. Porém, o surgimento de um vilão poderoso faz com que eles voltem à ativa, agora com a ajuda de seus filhos.

Tc Fun, 12h15. Reprise, colorido, 125 min.

Vinhas da Ira

The Grapes Of Wrath. (Eua, 1940). Dir. de John Ford, com Harry Fonda, Jane Darwell, John Carradine.

Durante a Grande Depressão, rapaz volta para casa após prisão. Ao descobrir que a família foi expulsa de sua fazenda, ele a guia até a Califórnia, onde há promessas de vida melhor.

Tc cult, 22h. Reprise, p&b., 120 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Mosca

De David Cronenberg, A Mosca mostra o drama de um cientista que, após testar uma máquina de teletransporte, se transforma em uma mosca. Impressiona.

Netflix, 1986, 95 min.

ROMANCE

O Maravilhoso Agora

Um rapaz despreocupado com a vida se apaixona por uma garota solitária e apaixonada por quadrinhos. Emociona.

Telecine play, 2013, 92 min.

JUVENIL

O Doador de Memórias

Um jovem vive em uma sociedade distópica que apagou as memórias de seus cidadãos. Ele, então, tem a responsabilidade de manter as lembranças do passado. Com Jeff Bridges e Meryl Streep.

Megapix play, 2014, 92 min.

Matheus Mans

DVD

O REGRESSO

Direção: Alejandro Gonzalez Iñárritu

Inspirado em fatos reais, conta a história do lendário explorador Hugh Glass (DiCaprio) em uma missão por sua sobrevivência e também justiça. Cenas impressionantes, como o ataque do urso e a disputa com os índios. Oscar para DiCaprio e o diretor Alejandro Iñárritu.

AVENTURA

O Enigma da Pirâmide

O jovem Sherlock Holmes conta com a ajuda do colega de escola, Watson, para desvendar as mortes de pessoas que sofrem alucinações após serem atingidas por um dardo.

TC Cult, 8h50. Reprise, colorido, 120 min.