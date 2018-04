Filmes

Encontros e Desencontros

Filha de Francis Ford Coppola, Sofia revelou-se uma cineasta antenada com seu tempo. É o que comprova esse Encontros e Desencontros. O filme é estrelado por Bill Murray que alterna, com rara delicadeza, melancolia e ironia, comprovando que é um grande ator, apesar das comédias rasgadas. Ele vive um ator que vai ao Japão gravar um comercial de TV. Lá, participa de uma série de entrevistas em programas que, para os ocidentais, soam um tanto estranhos. Ao mesmo tempo, em meio a uma solidão em um mundo completamente diferente do seu, ele conhece uma garota (Scarlett Johansson), que também amargura uma solidão obrigatória, uma vez que foi “abandonada” pelo namorado, mais preocupado em realizar seu trabalho. Sofia faz um trabalho de reflexão sobre a discutível sobrevivência da originalidade em um mundo de sabor padronizado.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 101 min.

A Garota Dinamarquesa

The Danish Girl. (Eua, 2015). Dir. de Tom Hooper, com Eddie Redmayne.

Cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero, no início do século passado. Sensível trabalho de Eddie.

Telecine Premium, 22h. Reprise, colorido, 89 min.

Ladrão de Casaca

To Catch a Thief. (Eua, 1955). Dir. de Alfred Hitchcock, com Cary Grant, Grace Kelly.

Polícia da Riviera Francesa sai à caça de bandido que rouba joias de madrugada. Mistura perfeita de suspense, comédia e bom gosto. Grace está linda como nunca.

Paramount, 9h. Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

DRAMA

NACIONAL

Meu Nome não é Johnny

Um jovem de classe média se torna um importante traficante no Rio de Janeiro. Com Selton Mello. Baseado em uma história real.

Netflix, 2008, 125 min.

FAROESTE

Terra Violenta

Ethan Hawke entra em conflito com John Travolta, o xerife de uma pequena cidade. Isso acaba desencadeando uma briga generalizada. Diverte e tem boas atuações.

Google Play, 2016, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Rio Vermelho

Rio Vermelho conta a história da primeira condução de gado pela chamada Trilha de Chisholm, do sul do Texas até o Kansas, em 1865. Howard Hawks dirige com mão firme a história que envolve o conflito entre John Wayne e Montgomery Clift.

COMÉDIA

As Novas Aventuras do Fusca

O Fusquinha Herbie agora se dedica a ajudar uma bondosa senhora, alvo de um empresário que planeja se apropriar do terreno onde ela mora.

Telecine Cult, 16h40. Reprise, colorido, 89 min.