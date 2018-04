Filmes

O Jovem Frankenstein

Young Frankenstein. (Eua, 1974). Dir. De Mel Brooks, Com Gene Wilder, Marty Feldman, Peter Boyle, Gene Hackman.

A história de Victor Fronkonsteen, neto do famoso cientista Victor Frankenstein, que herda o castelo do avô e resolve retomar suas experiências de reviver os mortos. Um dos melhores (senão o melhor) filme de Mel Brooks, que destrói um por um todos os clichês de filme de terror. Além das piadas afiadíssimas, a comédia se sustenta basicamente em seus atores, a começar por Gene Wilder, especialista em arrancar gargalhadas com suas expressões faciais (depois de muito sucesso nos anos 1970, ele enfrentou uma queda de prestígio, do qual tentou se recuperar em participações em seriados de televisão). Outro nome que se destaca é o de Martin Feldman, cujos olhos esbugalhados se tornaram sua marca registrada. E Madeline Kahn, impagável nas frases de duplo sentido. Preste atenção ainda em Gene Hackman, no papel do velho cego.

TC Cult, 20h. Reprise, p&b, 120 min.

Verônica

(Brasil, 2009). Dir. De Maurício Farias, Com Andréa Beltrão, Marco Ricca.

Professora percebe, após a aula, que ninguém veio buscar um aluno. Como já é tarde, ela o leva para casa, mas lá descobre que a família foi assassinada e agora estão à caça do garoto. Ótimo drama.

Canal Brasil, 13h35. Reprise, colorido, 90 min.

Edward Mãos de Tesoura

Edward Scissorhands. (Eua, 1990). Dir. De Tim Burton, Com Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

Fábula sobre o jovem que tem tesouras no lugar das mãos. Inicialmente aceito pela sociedade local, logo é tornado um perigo ambulante. Ou seja, ser diferente pode ser arriscado.

Tc Touch, 13h55. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

O Expresso da Meia-noite

Um estudante americano decide traficar haxixe na Turquia. Ele acaba sendo preso e sua vida vira um inferno: é trancafiado em um prisão onde é espancado e abusado. Clássico.

Netflix, 1978, 120 min.

SUSPENSE

Sequestro na Ilha

Um grupo de filhos de bilionários é sequestrado em uma ilha deserta. Eles precisam, então, descobrir como sobreviver. Cheio de clichês, mas é uma boa diversão.

Telecine play, 2016, 90 min.

TERROR

O Canal

Um arquivista de cinema vê sua sanidade desmoronando depois que recebe um velho filme de 16 mm com imagens de um assassinato.

Itunes, 2014, 92 min.

Matheus Mans

DVD

STAR TREK – SEM FRONTEIRAS

Kirk, Spock e a tripulação da Enterprise encontram-se no terceiro ano da missão de exploração do espaço. Eles recebem um pedido de socorro que os une ao maléfico vilão Krall, um insurgente anti-Frota Estelar interessado em um objeto de posse do líder da nave.

Crianças

INFANTIL

Frozen: Febre Congelante

É aniversário da Anna, o que deixa toda Arandelle em festa. Mas o resfriado de Elsa pode botar tudo a perder. Um curta-metragem encantador.

TC PIPOCA, 19h55. Reprise, colorido, 10 min.