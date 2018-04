Filmes

Os 33

Inspirado em um fato real, conta a história de 33 mineradores que ficaram presos a mais de 700 metros abaixo do nível do mar depois que um desmoronamento fechou a única entrada da mina. A tragédia aconteceu em Caiapó, no Chile, em 2010. Foram 69 dias de expectativa e a operação de resgate foi algo sem precedente na história da mineração, durando quase 23 horas. E, logo que todos foram salvos, descobriu-se uma história sensacional de preservação da sobrevivência, baseada no trabalho conjunto. Esse é o mote principal do longa, que contou com um elenco estelar. Destaque para Santoro, que vive um político interessado em salvar os mineiros mesmo quando se suspeitava que nenhum estaria mais vivo. Juliette Binoche faz uma participação de luxo, pois seu papel, de uma certa forma, é dispensável. Repare no forte tapa que dá em Santoro.

Telecine Premium, 19h40. Reprise, colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

Winchester 73

(EUA, 1950). Dir. de Anthony Mann, com James Stewart, Shelley Winters

Homem participa de concurso de tiros para ganhar o melhor rifle já fabricado no mundo. Mas, após ganhar de seus competidores, seu prêmio é roubado por um antigo desafeto. Faroeste dos bons.

Telecine Cult, 10h55. Reprise, P&B, 105 min.

Kingsman – Serviço Secreto

Kingsman: The Secret Service. (Inglaterra, 2014). Dir. de Matthew Vaughn, com Colin Firth, Corey Johnson.

Jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. Divertido.

Telecine Action, 14h25. Reprise, colorido, 140 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Relatos Selvagens

Em seis histórias, Relatos Selvagens mostra as pessoas em situações extremas. Filme impecável do começo ao fim. Um clássico do cinema argentino.

HBO, 2014, 122 min.

DRAMA

O Segredo dos Seus Olhos

Um oficial de justiça aposentado decide escrever um livro baseado em um caso de estupro e assassinato. Em sua jornada, ele promete ajudar o marido da vítima a encontrar o culpado.

Netflix, 2009, 129 min.

SUSPENSE

Aura

Um taxidermista tem a chance de concretizar sua obsessão em cometer um crime perfeito quando acidentalmente mata um bandido.

Telecine Play, 2005, 134 min.

Matheus Mans

DVD

Desajustados

Fusi é um homem de 43 anos que ainda mora com a mãe. Sua rotina é monótona, até o aparecimento de duas moças, Alma e Hera, que o farão mudar sua vida e seus hábitos de solteirão. Belo exemplar do cinema islandês, sensível e bem interpretado.

Crianças

FÁBULA

Cinderela (2015)

Versão moderna da já conhecida história da garota que passa maus bocados com a madrasta e as filhas dela. Até cair nas graças de um garboso príncipe. O elenco arrasa: Cate Blanchett.

Telecine Pipoca, 9h50. Reprise, colorido, 115 min.