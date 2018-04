Filmes

Que Horas Ela Volta?

(Brasil, 2015). Dir. de Anna Muylaert, Com Regina Casé, Camila Márdila, Helena Albergaria, Lourenço Mutarelli.

Empregada que se mudou de Pernambuco para São Paulo, onde trabalha em casa de família rica, recebe, anos depois, a filha, que vem prestar vestibular. A moça logo percebe o esquema serviçal em que vive a mãe e passa a contestá-lo. O filme de Anna Muylaert tomou conta do noticiário no ano passado, principalmente quando foi escolhido para representar o Brasil no Oscar e foi premiado em Sundance. Um merecido reconhecimento, pois Muylaert reforça uma tendência iniciada anos antes por O Som ao Redor, de Kleber Mendonça, de retratar o Brasil depois da ascensão das classes C e D. Isso permitiu que se reorganizasse o discurso sobre a composição da classe média nacional. A figura da filha da empregada, por exemplo, representa essa nova segmentação. Além disso, o filme é muito bem interpretado, especialmente por Regina Casé, radiante.

Telecine Touch, 17h55. Reprise, Colorido, 125 Min.

Star Trek

(Eua, 2009) Dir. de J.J. Abrams, Com Chris Pine, Eric Bana, Zoe Saldana

Abrams deu um novo fôlego à série clássica, voltando no tempo e contando a origem de personagens icônicos como o passional Kirk e o cerebral Spock. Um filme que respeita os fãs e que começa de forma emocionante, deixando o público sem fôlego.

Telecine Pipoca, 9h20. Reprise, Colorido, 135 Min.

O Mensageiro Trapalhão

The Bellboy. (Eua, 1960). Dir. E Interpretado Por Jerry Lewis, Com Alex Gerry.

Mensageiro de hotel procura fazer seu trabalho sem confusões. Quando Jerry Lewis se hospeda no hotel e logo percebem a semelhança entre os dois, o mensageiro continua com seu trabalho, mas Lewis se mete em problemas. Riso certo.

Telecine Cultura, 22h. Reprise, Colorido, 85 Min.

Streaming

SÉRIE

The Night Of

Um homem é acusado de assassinato após sua companheira ser esfaqueada e morta durante a noite. Com várias reviravoltas, The Night Of conta uma história de tirar o fôlego e com um elenco excepcional.

COMÉDIA

Bem-Vindo à Felicidade

Woody encontra uma porta mágica em seu armário que permite apagar todos os erros de seu passado.

Telecine Play, 2016, 108 Min.

ANIMAÇÃO

Festa da Salsicha

Animação para adultos, acompanha a vida de alimentos em um supermercado. Diverte pelos personagens curiosos e únicos – como um chiclete inspirado no Stephen Hawking.

Google Play, 2016, 88 Min.

Matheus Mans

DVD

Zootopia – Essa Cidade É O Bicho

Premiada como melhor animação no Globo de Ouro deste ano, o filme é original ao mostrar uma cidade formada por “bairros hábitat”, ou seja, áreas onde vivem animais de diferentes espécies. A protagonista é Judy, a primeira coelha a estar na equipe da polícia.

Crianças

FANTASIA

Eu e Meu Guarda-Chuva

Em seu último dia de férias, Eugênio, sempre munido de seu guarda-chuva, e Cebola viverão aventuras incríveis para salvar sua melhor amiga, Frida, do Barão Von Staffen.

Telecine Fun, 15h105. . Reprise, Colorido, 100 Min.