Assista na Tv

Filmes

Tudo Sobre Minha Mãe

Todo Sobre Mi Madre. (Espanha, 1999). Dir. de Pedro Almodóvar, Com Cecília Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz.

No dia de seu aniversário, Esteban ganha de presente da mãe, Manuela, um ingresso para a nova montagem da peça Um Bonde Chamado Desejo, estrelada por uma veterana atriz, Huma Rojo. Após o espetáculo, ao tentar pegar um autógrafo de Huma, Esteban é atropelado e morre. A dor da mãe pela perda do filho impulsiona o filme a um caminho inesperado, o que torna esse trabalho memorável e certamente um dos melhores filmes de Almodóvar. Passada a fase inicial, contestatória, escandalosa e, por isso mesmo, maravilhosa, o cineasta espanhol atingiu o ápice de seu estilo com Carne Trêmula e esse Tudo Sobre Minha Mãe. Há um fascínio permanente pela mulher no cinema de Almodóvar. Não é por acaso que ela está no título de seu primeiro grande sucesso internacional, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos. E, por isso, sempre cercado de grandes atrizes.

Telecine Cult, 13h25. Reprise, Colorido, 115 Min.

VEJA TAMBÉM

Chinatown

(Eua, 1974). Dir. de Roman Polanski, Com Jack Nicholson, Faye Dunaway

Detetive particular é contratado por mulher que desconfia que o marido tem uma amante. A história pode ser previsível, mas tudo funciona neste clássico: a interpretação da dupla de protagonistas, a narrativa eletrizante, o nariz navalhado. Imperdível.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 145 min.

Quarteto Fantástico

Fantastic Four. (Eua, 2015). Dir. de Josh Trank, Com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara.

Brilhante cientista ganha uma bolsa numa unidade especial e, junto com outros parceiros, vai para um universo alternativo. Após um acidente, eles retornam e descobrem que adquiriram superpoderes.

Telecine Premium, 22h. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

Sing Street

Concorrente do Globo de Ouro deste ano, acompanha o drama de um garoto que cria uma banda para conquistar uma misteriosa garota. Maravilhoso e emocionante, tem uma ótima trilha sonora.

Netflix, 2016. 106 min.

INFANTIL

Desventuras em Série

Os órfãos Baudelaire precisam morar com o estranho Conde Olaf após a morte de seus pais em um incêndio. No elenco, Meryl Streep e Jim Carrey, que está irreconhecível.

Telecine Play, 2004, 107 min.

COMÉDIA

Missão: Moedas

Quatro estudantes se unem para arrecadar milhões de dólares e salvar a escola de uma crise. Divertido.

Netflix, 2017, 97 min

Matheus Mans

DVD

SER OU NÃO SER

Durante a 2ª Guerra, na Polônia ocupada, grupo de atores de teatro tenta evitar que um espião, que possui informação ma preciosa informação, entregue-a aos alemães. Uma das melhores comédias de todos os tempos, exemplo da habilidade e do fino humor do cineasta Ernest Lubitsch.

Crianças

TELEVISÃO

Muppets 2 – Procurados e Amados

A famosa trupe de bonecos é convidada para uma turnê mundial. Logo, caem numa armadilha. Diversão que conta com a comediante Tina Fey.

Telecine Fun, 19h55. Reprise, colorido, 120 min.