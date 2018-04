Filmes

Sábado

(Brasil, 1994). Dir. de Ugo Giorgetti, Com Maria Padilha, Tom Zé, Otávio Augusto.

Uma das mais saborosas comédias brasileiras dos últimos anos. Com humor refinado, Ugo Giorgetti ambienta seu filme no interior do Edifício das Américas, no centro de São Paulo. É ali que uma equipe de publicidade pretende gravar um comercial, no saguão do prédio. Tudo começa a dar errado quando o elevador enguiça, obrigando os publicitários a dividirem o apertado espaço com os moradores e trabalhadores. E também com um... cadáver, interpretado pelo saudoso diretor Gianni Ratto. É o suficiente para Giorgetti rechear a trama com o material que sabe utilizar muito bem: a crítica social corrosiva, sempre acompanhada pelo bom humor. Sábado representa um importante momento na carreira de Giorgetti, localizado entre Festa (1989) e Boleiros (1998), compondo um belo trio de histórias em que o cineasta se define como paulistano, mas sem esconder as inúmeras dificuldades da cidade.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, Col., 85 Min.

Loki – Arnaldo Batista

(Brasil, 2008.) Dir. de Paulo Henrique Fontenelle

A trajetória do músico Arnaldo Baptista desde a infância, passando pela fase de maior sucesso como líder d’Os Mutantes e pelo casamento com Rita Lee, além de sua separação, depressão e volta por cima.

Canal Brasil, 12h30. Reprise, Col., 89 Min.

Walt nos Bastidores de Mary Poppins

Saving Mr. Banks. (Eua, 2013). Dir. de John Hancock, Com Tom Hanks.

A história de como a escritora P.L. Travers demorou para ceder os direitos de sua obra Mary Poppins a Walt Disney. E, depois do consentimento, de como se arrependeu.

Tc Touch, 15h55. Reprise, Col., 140 Min.

Streaming

COMÉDIA

Pequena Miss Sunshine

Uma família pouco funcional abandona tudo pra levar a pequena Olive para um concurso de beleza. Com Steve Carell, Greg Kinnear e a incrível Abigail Breslin.

DRAMA

Conspiração e Poder

Com Robert Redford e Cate Blanchett, conta o escândalo envolvendo a produtora de um programa jornalístico. História baseada em fatos reais e que prende do começo ao fim.

Netflix, 2015, 125 Min.

HISTÓRICO

Orgulho e Preconceito

Acompanha os encontros de Elizabeth e Mr. Darcy durante o século 18, na Inglaterra. Bela adaptação de uma obra de Jane Austen.

Prime Video, 2006, 126 Min

Matheus Mans

DVD

Box Friends 10 Temporadas Completas

Grande clássico das séries de TV, norteou boa parte da programação que veio em seguida. Seus episódios têm grandes participações especiais como George Clooney, Julia Roberts, Robin Williams e Brad Pitt, entre outros. Para matar a saudade daquele sofá.

Crianças

AVENTURA JUVENIL

O Escaravelho do Diabo

Bela trama policial para adolescentes, inspirada na obra de Lúcia Machado de Almeida. Marcos Caruso está perfeito como o delegado que desvenda o crime com jovens.

Tc Premium, 9h. Rep., Col., 105 Min.