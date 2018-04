Filmes

Amelia

(Estados Unidos, 2009). Dir. de Mira Nair, Com Ewan Mcgregor, Hillary Swank, Richard Gere.

O filme acompanha a vida de uma das heroínas americanas, a aviadora Amelia Earhart, primeira mulher a realizar um voo solo pelo oceano Atlântico. A trama narra sua trajetória de sucesso, relacionamentos e seu desaparecimento no Pacífico, ao tentar dar a volta ao mundo em um avião, em 1937. Segundo o New York Times, o filme vai na mesma linha daqueles que contam a história de uma grande mulher da vida real, rodeada pelos homens que escolheu. Em biografias masculinas, as mulheres tendem a sofrer em silêncio ou a se lamentar e gritar nos bastidores. O principal sofrimento aqui, ao contrário, cabe ao marido de Earhart, o publisher G. P.Putnam (Richard Gere). Suas lágrimas ajudam a domesticar a aviadora, que nunca teve permissão para voar solo, ao menos metaforicamente. E a Earhart real encorajava mulheres jovens a seguirem carreiras.

Tc Touch, 12h25. Repris, Col., 120 Min.

VEJA TAMBÉM

Grace de Mônaco

Grace Of Monaco. (Eua, 2014). Dir. Olivier Dahan, Com Nicole Kidman, Tim Roth.

O glamour e a angústia de Grace Kelly, quando abandonou o cinema e se transformou na princesa de Mônaco. O filme peca pelo excesso de sentimentalismo, mas a beleza de Nicole se equipara à de Grace.

Tc Pipoca, 10h35. Reprise, Col., 110 Min.

Mogli: O Menino Lobo (2016)

The Jungle Book. (Eua, 2016). Dir. de Jon Favreau, Com Neel Sethl, Bill Murray, Scarlett Johansson.

Moderna versão da história do menino que foi criado por lobos e que é ameaçado por um tigre. Os efeitos são surpreendentes e a trilha sonora continua imbatível.

Tc Pipoca, 20h. Reprise, Col., 120 Min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

‘O Atirador’

Um atirador de elite volta à ativa para impedir o assassinato do presidente dos EUA, mas acaba acusado de assassinato. Ao contrário do tradicional na Netflix, lança episódios semanais.

FICÇÃO CIENTÍFICA

‘Distrito 9’

Alienígenas chegam ao planeta Terra, mas acabam exilados em um precário vilarejo. Forte e com uma ótima crítica social embutida.

Google Play, 2009, 112 Min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

‘Um amor para recordar’

Um adolescente rebelde se apaixona pela garota mais certinha da escola. Clássico das comédias românticas, impossível não derramar algumas lágrimas ao longo do filme.

Telecine Play, 2002, 100 Min.

Matheus Mans

DVD

BANCANDO A AMA-SECA

Rapaz aceita cuidar dos trigêmeos da amada, uma atriz que precisa esconder a maternidade. Jerry Lewis é o tipo de comediante que arranca gargalhadas ao lado de qualquer pessoa ou portando qualquer objeto. Aqui, ele arrasa ao se atrapalhar com os bebês.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shaun, o Carneiro

Shaun é um carneiro que, um belo dia, resolve tirar um dia de folga com os outros animais, para sair da rotina da

fazenda. Deliciosa animação, com massinhas.

Tc Pipoca, 8h55. Rep., Col., 100 Min.