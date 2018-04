Grease – Nos Tempos da Brilhantina

Grease. (Eua, 1978). Dir. de Randal Kleiser, com John Travolta, Olivia Newton-John

Na Califórnia na década de 1950, Sandy e Dany, casal de estudantes, trocam juras de amor, mas se separam, pois ela voltará para a Austrália. Romance juvenil que fez enorme sucesso na época (e ainda tem muitos seguidores) e que consolidou a fama de Travolta, astro mundial por conta do hoje já clássico Os Embalos de Sábado à Noite. Aqui, o tema é mais leve e divertido. Os personagens são até caricatos, para facilitar a adesão da plateia, mas preste atenção em Stockard Channing, ótima atriz no papel da moça má e que depois consolidou como um talento. Baseado no musical da Broadway, o filme traz uma visão meio fantasiosa das picardias estudantis. Há uma coreografia enérgica de Patricia Birch, Frankie Valli canta o tema Grease, mas a mágica instala-se quando Travolta e Olivia, em campos opostos, dão a senha: “Tell me more, tell me more”.

Telecine Cult, 13h20. Reprise, colorido, 125 min.

O Escafandro e a Borboleta

Le Scaphandre Et Le Papillon. (Eua, França, 2007). Dir. de Julian Schnabel, com Mathieu Amalric

Baseado na história de Bauby, editor da revista Elle, que sofreu um derrame cerebral que o deixou paralisado, com exceção de seu olho esquerdo. Bela atuação de Almaric.

Telecine Cult, 9h25. Reprise, colorido, 125 min.

Streaming

FAROESTE

Sete Homens e um Destino

Moradores de uma cidade contratam sete foras da lei para protegê-los de um homem cruel. Remake do clássico, conta com Denzel Washington e Ethan Hawke.

DRAMA

Tempo de Despertar

Um médico tenta tratar pacientes há mais de 30 anos em coma. Com atuações de Robin Williams e Robert de Niro.

Netflix, 1990, 120 min.

ANIMAÇÃO

Doug, o Filme

Neste filme baseado no clássico desenho dos anos 1990, Doug tenta criar coragem para convidar Patty Mayonnaise ao baile da escola enquanto cuida de um simpático monstro.

Telecine Play, 1999, 74 min.

DVD

Furyo, Em Nome da Honra

Na semana em que se lamenta um ano sem David Bowie, nada melhor que lembrar sua passagem pelo cinema. Como nesse drama de guerra em que o choque cultural entre Ocidente e Oriente na 2.ª Guerra é mostrado de forma sensual entre Bowie e Ryuichi Sakamoto.

COMÉDIA

Os 101 Dálmatas

Versão do desenho clássico, com Glenn Close vivendo Cruella, adoradora de casaco de peles de dálmatas. Ela é um perigo para os cães de Anita e Roger. Diversão garantida.

Telecine Fun, 10h40. Reprise, colorido, 115 min.