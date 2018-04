O Show de Truman: O Show da Vida

The Truman Show. (Eua, 1998). Direção de Peter Weir, com Jim Carrey, Ed Harris, Laura Tiney.

Fábula sobre Truman Burbank (Jim Carrey), sujeito que, desde seu nascimento, teve a sua vida transformada em um programa de televisão. A cidade onde vive, as pessoas com quem convive, tudo é ficção, e Truman é o único que nada sabe. Logo, pequenos deslizes põem em risco todo o programa, pois Truman decide descobrir toda a verdade. Inquietante, o filme foi realizado em uma época em que a vida alheia ainda não era tão intensamente bisbilhotada como aconteceu depois, especialmente com o surgimento dos reality shows. Críticos contrários ao filme apontavam falhas como a banalização da mídia, opção principal do diretor australiano Peter Weir. Pode ser, mas, visto hoje, o longa mostra que a própria mídia se banalizou. A se destacar a atuação de Carrey, na época disposto a mostrar seu real talento.

Telecine Touch, 13h45. Reprise, colorido, 102 min.

Entre Abelhas

(Brasil, 2015). Direção de Ian Sbf, com Fábio Porchat, Irene Ravache.

Como Jim Carrey em Truman, também Fábio Porchat quis mostrar aqui que é um ator sério, além do humor fácil. Ele vive um rapaz que começa a deixar de ver as pessoas, quando, na verdade quem está a seu redor é que fica invisível. Intrigante.

Telecine Touch, 10h15. Reprise, colorido, 95 min.

A Teoria de Tudo

The Theory Of Everything. (Eua, 2014). Direção de James Marsh, com Eddie Redmayne, Felicity Jones.

Baseado na biografia de Stephen Hawking, o astrofísico que fez importantes descobertas sobre o tempo. Eddie Redmayne ganhou um merecido Oscar pela atuação.

Telecine Touch, 22h. Reprise, colorido, 135 min.

Streaming

INFANTIL

Mogli: O Menino Lobo

Adaptação do clássico desenho infantil, Mogli: o Menino Lobo acompanha a vida de um garoto que é criado na selva. Belíssima fotografia.

CLÁSSICO

Clube dos Cinco

Mostra um dia de castigo aplicado por um professor em cinco alunos. O quinteto, então, acaba descobrindo que possui muito mais em comum do que imagina. Indispensável.

Netflix, 1985, 97 min.

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Um grupo de animais sai em busca de um cachorro perdido. Bem feito, o filme tem personagens originais, divertidos e que geram boas risadas.

Google Play, 2016, 87 min.

Matheus Mans

DVD

Baile Perfumado

O filme que representa o talento da geração pernambucana dos anos 1990, que marcou o cinema e a música. Aqui, a revitalização do cangaço: o mascate libanês Benjamin Abrahão decide filmar Lampião e todo seu bando, pois acredita que este filme o deixará muito rico.

Crianças

ANIMAÇÃO

Monstros S.A.

Dois monstros trabalham em uma fábrica assustando crianças. Eles acham que elas são tóxicas, porém, quando a pequena Boo aparece em seu mundo, tudo muda. Clássico.

Telecine Fun, 15h. Reprise, colorido, 105 min.