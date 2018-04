Filmes

Sua Última Façanha

Lonely Are The Brave. (Eua, 1962.) Dir. de David Miller, Com Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau.

Kirk Douglas trabalhou com alguns dos maiores diretores do cinema (Stanley Kubrick, Otto Preminger, Vincent Minnelli, etc.), mas anos atrás, ao ser homenageado com um Urso de Ouro de carreira no Festival de Berlim, o astro agora centenário surpreendeu todo mundo ao dizer qual era seu filme preferido. A escolha recaiu sobre o western moderno de David Miller, escrito por Dalton Trumbo. Kirk faz caubói do asfalto que foge da cadeia e é perseguido pela polícia, que usa equipamento de última geração (para a época), incluindo helicóptero. O filme oferece um brilhante estudo de personagem, e Kirk é extraordinário como esse rebelde que não se adapta à vida moderna. E que maravilhosa atriz já era a jovem Gena. É um de seus melhores papéis dirigida por outro que não o marido, John Cassavetes. Um belíssimo filme.

Telecine Cult, 19h55. Reprise, Preto e Branco, 107 Min.

Prenda-me Se For Capaz

Catch Me If You Can. (Eua, 2002.) Dir. de Steven Spielberg, com Leonardo Dicaprio, Tom Hanks, Christopher Walken.

Tom Hanks faz agente do FBI que persegue DiCaprio, na pele de um impostor que troca de identidade e é piloto, médico, advogado. Um ótimo Spielberg.

Tel.Touch, 15h40, Repr., Colorido, 141 Min.

A Felicidade Não Se Compra

It’s A Wonderful Life. (Eua, 1946.) Dir. de Frank Capra, com James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Ward Bond.

O clássico de Capra sobre homem que acha que falhou e vai se matar, e um anjo lhe mostra que ele fez a diferença para muita gente.

Tel. Cult, 21h50. Reprise, P&B, 129 Min.

Streaming

COMÉDIA

Um Conto Chinês

Mistura de comédia com drama, Um Conto Chinês acompanha o drama de um rabugento argentino que se vê obrigado a dar abrigo para um chinês, perdido em Buenos Aires.

DRAMA

Docinho da América

Uma garota sai viajando pelo meio-oeste dos Estados Unidos vendendo assinatura para revistas. No meio do trajeto, porém, decide aproveitar a vida. Uma das surpresas de 2016.

Netflix, 2016, 163 Min.

AÇÃO

Scarface

Clássico de Brian de Palma, acompanha a trajetória de Tony Montana, um mafioso que quer dominar o tráfico nos EUA.

Prime Video, 1984, 170 Min.

DVD

Lego Jurassic World: A Fuga do Indominous Rex

A marca Lego invade o mundo dos dinossauros. Quando funcionário, inadvertidamente, inviabiliza atração do parque temático, a solução é cruzar DNAs para criar... o Indominous Rex! A criançada vai adorar e o lançamento é em DVD e Blu-Ray. Grande atração para férias.

DOCUMENTÁRIO

Winning - The Racing Life of Paul Newman

O público jovem, que talvez nem saiba direito quem foi o grande astro, poderá se surpreender com a paixão de Paul Newman pelo automobilismo.

Tel. Cult, 11h30. Repr., Col., 100 Min.