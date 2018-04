Filmes

Cartas para Julieta

Letters To Juliet. (Eua, 2010.) Dir. De Gary Winick, Com Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Gael Garcias Bernasl, Franco Nero.

Talvez, para melhor usufruir o charme deste filme, o espectador tenha de saber que Vanessa Redgrave e Franco Nero estão fazendo 50 anos de casados. Conheceram-se durante a filmagem do musical Camelot, de 1967, e, desde então, estão juntos. No filme, Amanda Seyfried está decepcionada na união com Gael García Bernal. Descobre esse serviço de pessoas que escrevem cartas para Julieta, esperando que a heroína de Shakespeare dê um sentido suas vidas. Na ficção de Gary Winick, Amanda ajuda Vanessa, que busca um amor do passado, e encontra, ela própria, o homem de sua vida. Embora previsível, o cartaz da TV paga possui um encanto todo especial. E as paisagens, como diz Leonard Maltin em seu filme, enchem os olhos. Tornam o filme um programa melhor ainda.

Telecine touch 17h55. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

RAPSÓDIA DE AGOSTO

Rhapsody In August. (Japão, 1991.) Dir. De Akira Kurosawa, Com Richard Gere, Sachiko Murase.

Embora muitos críticos considerem esse filme um Kurosawa ‘menor’, tem belíssimas cenas. Uma avó, seus netos e as memórias da bomba sobre Nagasaki. Pungente.

Telecine Cult 16h50. Reprise, colorido, 98 min.

Gigantes em, Luta

The War Wagon. (Eua, 1967.) Dir. de Burt Kennedy, com John Wayne, Kirk Douglas, Howard Keel, Robert Walker.

Wayne e Douglas envolvem-se no roubo a diligência blindada no Velho Oeste, mas quem rouba a cena neste western é Howard Keel.

O ex-astro de musicais faz... um índio.

Telecine Cult 22 h. Reprise, colorido, 101 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Travelers

Um agente especial do FBI

lidera uma equipe de viajantes com a missão de voltar para o Século XXI e ajudar a humanidade a evitar o futuro sombrio.

Netflix, 2016, 50 min.

COMÉDIA

Truman

Com ares de drama, este filme argentino mostra o reencontro de dois amigos de infância, que precisam dar um último adeus. Com Ricardo Darín.

Telecine play, 2016, 108 min.

INFANTIL

Meu Amigo, o Dragão

Emocionante releitura de um desenho clássico da Disney, Meu Amigo, o Dragão mostra a amizade de um menino com um simpático dragão. Emociona e conta com Robert Redford no elenco.

Google play, 2016, 103 min

Matheus Mans

DVD

MÃE SÓ HÁ UMA

Brasil, 2016. Dir. de Anna Muylaert.

Após o sucesso de Que Horas Ela Volta?, a diretora e roteirista acerta de novo o tom com a história do garoto que foi sequestrado e é devolvido à família biológica. Para ele, é um segundo sequestro. Muito bem escrito, dirigido e interpretado. Dani Nefussi faz as duas mães.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 3

Po reencontra o pai e ambos treinam pandas atrapalhados para enfrentar vilão sobrenatural que ameaça pequena cidade com seus capangas. Divertido e movimentado.

Telecine Premium 20h15. Colorido, 95 min.