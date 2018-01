Assista na Tv

Filmes

Quando o Carnaval Chegar

(Brasil, 1972.) Dir. de Cacá Diegues, com Nara Leão, Chico Buarque, Maria Bethânia, Hugo Carvana, Antônio Sampaio.

No começo dos anos 1970, Cacá Diegues estava numa fase de transição. Após a alegoria política de Os Herdeiros e antes da densa humanidade de Joanna Francesaum de seus mais belos filmes, ele fez esse que passa hoje na TV paga. Em plena ditadura cívico/militar, e numa fase em que o Cinema Novo estava distanciado do público, ele fez essa história carregada de simbolismo sobre trio de artistas mambembes que sonha com hipotética (e próxima) chegada do carnaval. Politicamente, seria a abertura, que ainda demorou para chegar, mas Cacá, Chico, Nara (sua mulher) e Bethânia já sonhavam a luz no fim do túnel. É um filme bonito e sua trilha é, com certeza, uma das mais belas do cinema brasileiro. Muito bom de ouvir, e não apenas ver. Bom Conselho,Mambembe Partido Alto Anda LuziaCantoras do Rádio, Minha Embaixada Chegou etc. Um regalo.

Canal Brasil, 18 h. Reprise, colorido, 98 min.

Urubus e Papagaios

(Eua, 1987.) Dir. de José Joffily, com Nelson Dantas, Dora Pellegrino, Louise Cardoso, Felipe Camargo.

A estreia de Joffily na direção. Desembargador aposentado volta à cidade em que nasceu com a mulher novinha. Viram o tópico preferido nas fofocas locais.

Canal Brasil 0h15. Reprise, colorido, 90 min.

O Poderso Chefão 2

The Godfather Part Ii. (Eua, 1974.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro.

Oscars de filme e direção, mais outros quatro, incluindo melhor ator coadjuvante para De Niro. Uma rara continuação ainda melhor que o original. As cenas de Cuba são antológicas e essenciais para a aura da obra.

TCM 0h20. Reprise, colorido, 200 min.

Streaming

DRAMA

‘Mapa para as Estrelas’

Pitorescas histórias se juntam para mostrar o lado sombrio e decadente da fama. Conta com uma ótima participação de Carrie Fisher.

Telecine Play, 2014, 111 min.

INFANTIL

‘Hook: A Volta do Capitão Gancho’

Peter Pan está com 40 anos e muito envolvido com seu trabalho. No entanto, o Capitão Gancho ressurge e o obriga a retornar para a Terra do Nunca.

Netflix, 1991, 144 min.

COMÉDIA

‘Lembranças de Hollywood’

Uma atriz viciada em drogas precisa morar sob a custódia da mãe para continuar em Hollywood. Inspirado em um livro de Carrie Fisher.

Google Play, 1990, 101 min

Matheus Mans

DVD

EUA, 2016. Dir. de Jared Hess.

Baseado numa história real, o filme mostra como segurança forma gangue para assaltar carro blindado. Os ‘criminosos’ são todosa atrapalhados e, mesmo assim, o plano funciona. Com Zach Galkifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig e Jason Sudeikis, a diversão é garantida.

Crianças

AVENTURA

Max – O Cão Herói

Mascote do regimento no Afeganistão, cachorro torna-se feroz após a morte do dono. E só quando o irmão dele se apresenta Max volta a servir ao batalhão. Prepare-se para chorar. HBO Family 16h40. Colorido, 119 min.