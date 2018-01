Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!

Airplane!. (Eua, 1980). Dir. de David Zucker, Jerry Zucker e Jim Abrahams, com Leslie Nielsen, Lloyd Bridges.

Depois de jantar, tripulantes e passageiros de um avião que faz a rota entre Los Angeles e Chicago passam mal devido a um peixe estragado. O problema é que também o piloto e o copiloto ficam doentes, obrigando um traumatizado ex-piloto militar, que teme voar, a assumir o comando do avião. Sátira aos filmes de catástrofe, especialmente aos da série Aeroporto, essa comédia praticamente iniciou a onda de longas com um fio de história e muita piada localizada. Como na época o politicamente correto ainda não dominava os costumes, há muita brincadeira com raças e sexualidade. O filme ajudou a transformar a carreira de Leslie Nielsen, que logo se tornaria o verdadeiro símbolo dessas comédias amalucadas e engraçadíssimas. A emissora exibe, às 14h30, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu – 2.ª Parte. Imperdível.

Telecine Cult, 12h50. Reprise, colorido, 100 min.

Os Doze Macacos

Twelve Monkeys. (Eua, 1995). Dir. De Terry Gilliams, Com Bruce Willis.

Um vírus letal extermina mais de cinco bilhões de pessoas em 1996. Em 2035, um dos sobreviventes é forçado a voltar no tempo para descobrir como surgiu a epidemia e tentar reescrever o futuro. Curioso.

Telecine Action, 13h45. Reprise, colorido, 140 min.

Streaming

COMÉDIA

Club Sandwich

Delicioso filme mexicano, acompanha as dores de uma mãe que, durante uma viagem, vê que seu filho está crescendo. Tocante.

Itunes, 2013, 82 min.

DRAMA

Horas Decisivas

Em 1952, uma tempestade faz com que um navio de grande porte comece a rachar, fazendo com que 84 tripulantes fiquem à deriva. Enquanto isso, uma equipe de guardas costeiros tenta resgatar as vítimas.

Telecine Play, 2016, 114 min.

BIOGRAFIA

Barry

Mostra a história do jovem Barack Obama, que forma sua identidade ao lutar contra o racismo.

Netflix, 2016, 104 min.

Matheus Mans

DVD

The Rolling Stones – Havana Moon

Distribuidora: Som Livre R$ 36,90

Um dos marcos da reaproximação entre Cuba e os países europeus e os Estados Unidos foi esse show dos Rolling Stones em Havana, em março. Para uma plateia de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, o grupo apresentou um repertório de clássicos da carreira.

ANIMAÇÃO

Alvin e os Esquilos 3

A série dos simpáticos esquilos. Aqui, Alvin voa de asa-delta até uma ilha, levando seus irmãos e as esquiletes. Mas as coisas não vão nada bem com as surpresas da ilha.

Telecine Fun, 18h15. Reprise, colorido, 95 min.