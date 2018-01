Assista na tv

Filmes

Os Embalos de Sábado à Noite

Saturday Night Fever. (Eua, 1977). Dir. De John Badham, Com John Travolta.

O filme que transformou John Travolta em astro. Ele faz o pobretão Tony Manero, nova-iorquino do Queens que, nas noites de sábado, arrasa numa discoteca elegante de Manhattan, ao som da trilha dos Bee Gees. O diretor John Badham foi esperto ao ser um dos primeiros a perceber que a era disco iniciava uma nova fase da diversão e do comportamento. Seu filme fez sucesso no mundo inteiro, alavancando a música de discoteca. A sequência – Os Embalos Continuam, de 1983, com direção, acredite, de Sylvester Stallone, já mostrou um Travolta em baixa. Com os Embalos, o Telecine Cult emenda uma série de musicais que fizeram história no cinema americano – em seguida, às 17h50, começa Footloose – Ritmo Louco, com Kevin Bacon como o garoto que enfrenta um reverendo que condena a dança; e, às 20h, Dirty Dancing, com o inesquecível Patrick Swayze como instrutor de dança.

Tc Cult, 15h35. Reprise, Col., 135 Min.

Matheus Mans

DVD

Drugstore Cowboy

Gus Van Sant é um cineasta inquieto – sua filmografia se constrói com histórias insólitas, absorventes. Aqui, um viciado e sua companheira lideram uma gangue de viciados em drogas que assaltam farmácias. Retrato cru da realidade, mas com toque de lirismo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

Pequena coelha de uma fazenda isolada pretende se mudar para a cidade grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem em harmonia.

Tc Pipoca, 12h. Rep., Col., 115 Min.