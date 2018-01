Filmes

Butch Cassidy

Butch Cassidy And The Sundance Kid. (Eua, 1969). Dir. de George Roy Hill, com Paul Newman, Robert Redford.

Dois famosos fora da lei do velho oeste se mudam para a Bolívia para reiniciar uma trajetória de assaltos que a chegada do século 20 torna mais difícil na América do Norte. Primeiro encontro do diretor Hill com os astros Newman e Redford (eles voltariam a se encontrar em Golpe de Mestre, com idêntico sucesso). Nada surpreendente além do charme irresistível da dupla central, a história é muito bem contada, com um fim inesperado. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original, fotografia, trilha sonora e canção original, Raindrops Keep Fallin’ on My Head, escrita por Hal David e Burt Bacharach e interpretada por B. J. Thomas. Curiosamente, o papel de Sundance estava destinado para Steve McQueen, que aceitara o convite. No auge da popularidade, porém, ele não aceitou que seu nome ficasse atrás do de Newman. Sorte para Robert Redford.

Tc cult, 15h40. Reprise, col., 112 min.

VEJA TAMBÉM

A Festa de Babette

Babettes Gstebud. (Dinamarca, 1987). Dir. de Gabriel Axel, com Stéphane Audran, Bodil Kjer.

No século 19, Babette é uma refugiada parisiense que vai trabalhar para a família que perdeu o patriarca. Anos depois, ela ganha um prêmio na loteria e, em agradecimento, oferece um banquete à comunidade que a acolheu.

Tc Cult, 17h55. Reprise, Col., 115 Min.

Os Caça-Fantasmas

Ghostbusters. (Eua, 1984). Dir. de Ivan Reitman, Com Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver.

Comédia já clássica sobre os caçadores de fantasmas. Os efeitos são pobres, mas tem trilha divertida, atores simpáticos, uma bela continuação, bem diferente da recente versão, completamente sem graça.

Tcm, 22h. Reprise, Colorido., 115 Min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Os Fantasmas de Scrooge

Jim Carrey é um velho amargo que começa a repensar sua vida após receber a visita dos fantasmas do passado, presente e futuro na véspera de Natal. Emociona.

MUSICAL

O Príncipe Quebra-Nozes

Versão do balé de Tchaikovski, tem narração de Kevin Kline e Macaulay Culkin como o Quebra-Nozes. É de encher os olhos.

Netflix, 1993, 92 Min.

COMÉDIA DRAMÁTICA

O Natal dos Coopers

Diane Keaton quer reunir sua família no Natal. Várias desavenças, porém, vão atrapalhar a festa. No elenco, John Goodman e Amanda Seyfried.

Telecine Play, 2015, 107 Min.

Matheus Mans

DVD

Florence – Quem é essa Mulher?

Somente uma grande atriz como Meryl Streep, que canta maravilhosamente bem, poderia interpretar uma das piores cantoras de ópera, Florence Foster. A história baseia-se em fatos reais e, no Brasil, a também Marília Pêra viveu o mesmo papel no palco.

Crianças

ANIMAÇÃO

Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme

O adorável Snoopy recebe a maior tarefa de sua vida canina: ajudar Charlie Brown a encontrar o amor de sua vida. Próprio para a véspera de Natal.

Tc Premium, 20h15. Rep, Col., 88 Min