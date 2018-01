Filmes

Trumbo: Lista Negra

Trumbo. (Eua, 2015). Dir. De Jay Roach, Com Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dalton Trumbo (1905-1976) foi um dos principais roteiristas de Hollywood e suas ideias antibélicas despertaram a atenção dos deputados encarregados de descobrir os simpatizantes dos comunistas no meio cinematográfico, nos anos 1950. É justamente sobre sua tática para contornar tal proibição durante a Guerra Fria que trata este belo longa dirigido por Jay Roach – e interpretado com rara perfeição por Bryan Cranston. Trumbo convocou colegas também proibidos e, juntos, começaram a assinar sob pseudônimos. Talentosos, criaram pequenas obras-primas. A lista negra começou a ser derrubada em um processo lento e gradual, iniciado em 1960 por Otto Preminger e Kirk Douglas, que incluíram o nome de Trumbo nos créditos de Êxodus e Spartacus. O filme acompanha tal evolução em tom documental, hipnotizando o espectador.

Tc Cult, 17h15. Reprise, Col., 140 Min.

VEJA TAMBÉM

Cortina Rasgada

Torn Curtain. (Eua, 1966). Dir. De Alfred Hitchcock, Com Paul Newman, Julie Andrews

Cientista americano decide desertar para Berlim Oriental e conseguir fundos para um projeto. Mas a sua noiva intercepta uma mensagem para ele e resolve segui-lo. A cena do fogão foi proibida no Brasil.

Tc Cult, 9h20. Reprise, Colorido, 140 Min.

Grease: Live

Grease: Live. (Eua, 2016). Dir. De Thomas Kail, Com Julianne Hough, Aaron Tveit.

Versão gravada do musical apresentado no palco. A já conhecida história de amor entre Sandy e Danny, filmada em 1978, ao som de canções que se tornaram clássicas. Participação de Vanessa Hudgens.

Tc Touch, 11h20. Reprise, Col., 145 Min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Marias: A Fé No Feminino

Uma viagem pela América Latina acompanha as festas das padroeiras, observando semelhanças e diferenças entre suas culturas. Documentário delicado.

ANIMAÇÃO

Hotel Transilvânia

Mostra um lugar onde monstros podem viver tranquilamente, sem a intromissão de seres humanos. Divertido para todas as idades.

Netflix, 2012, 91 Min.

TERROR

O Enigma de Outro Mundo

Com a direção de John Carpenter, narra o drama de um time de 12 pesquisadores que descobre um alienígena enterrado na neve da Antártida.

Amazon Prime, 1982, 108 Min.

Matheus Mans

DVD

Cais das Sombras

Michele Morgan, recentemente falecida, não tinha apenas um dos mais belos pares de olhos do cinema, mas também exibia talento. Como nessa versão dirigida por Marcel Carné, em que ela vive uma andarilha depressiva que se apaixona pelo soldado Jean (Jean Gabin).

Crianças

AVENTURA

Neve Pra Cachorro

Ted Brooks recebe uma valiosa herança no Alasca, mas, ao chegar lá, ele descobre que são oito cães de corrida. Além disso, precisa lidar com questões do passado. Divertido.

Tc Fun, 10h10. Repr, Col., 105 Min.