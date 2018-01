Medo e Delírio

Fear And Loathing In Las Vegas. (Eua, 1998). Direção de Terry Gilliam, com Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire.

Um dos integrantes do fantástico grupo inglês Monty Python, Terry Gilliam (que é americano) construiu uma singular carreira de diretor depois de deixar seus colegas de humor. Tem sua assinatura, por exemplo, Brazil – O Filme e também esse Medo e Delírio. Nesta comédia psicodélica, um jornalista e um advogado viajam para Las Vegas em uma tentativa de alcançar o famoso sonho americano através do uso de drogas. Trata-se da adaptação da obra de Hunter Thompson, escritor e jornalista criador de um estilo próprio de escrita, denominado gonzo, em que misturava reportagem investigativa, literatura e contracultura. O filme começa muito fiel ao livro, mas, da metade em diante, Gilliam promove um ritmo frenético, divertindo e até espantando o espectador. Vale para conhecer um pouco da obra de Thompson e se deslumbrar com o cinema de Gilliam.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

O Lutador

Undisputed 2. (Eua, 2006). Direção de Isaac Florentine, com Ben Cross, Michael White

Boxeador cai numa cilada e acaba preso, acusado por tráfico de drogas. Conhecido pelos golpes que dá dentro dos ringues, ele vai ter de aplicá-los também dentro da cadeia. Para fãs de pugilismo.

Telecine Action, 10h10. Reprise, colorido, 105 min.

Nascido em 4 de Julho

Born On The Fourth Of July. (Eua, 1989). Direção de Oliver Stone, com Tom Cruise, Raymond Barry.

Cruise, em grande momento, interpreta o rapaz idealista que vai lutar pelos EUA na Guerra do Vietnã e, depois de ficar paraplégico, retorna como ativista pela paz.

Telecine Cult, 15h35. Reprise, colorido, 155 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

The OA

Lançada sem muito barulho, esta ótima série da Netflix acompanha uma garota que, após anos desaparecida, volta para casa. Arrebatador.

SUSPENSE

Atração Fatal

Michael Douglas é um advogado casado, mas que tem um rápido caso com Glenn Close. Ele não imagina, porém, que ela fará de tudo, tudo mesmo, para que ele faça parte de sua vida.

Amazon Prime, 1987, 119 min.

DRAMA

Dois Homens Contra Uma Cidade

Um ex-presidiário é perseguido pelo xerife da cidade por conta de sua fé islâmica. Com Forest Whitaker e Harvey Keitel.

Telecine Play, 2015, 120 min.

DVD

Uma História de Loucura

Robert Guédiguian é um cineasta francês com forte tradição armênia. Em Uma História de Loucura, ele trata novamente dos problemas que seu país enfrentou com o governo turco, problemas que envolvem atrocidades e atentados de lado a lado.

COMÉDIA

Zoolander 2

A agente policial e ex-modelo de biquíni Valentina Valencia (Penélope Cruz) busca o ex-supermodelo Derek Zoolander (Ben Stiller) para ajudá-la a solucionar os casos.

Telecine Pipoca, 17h35. Reprise, colorido, 115 min.