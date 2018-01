O Lobo do Deserto

Theeb. (Jordânia, 2014.) Direção de Naji Abu Nowar, com Jaci Reid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh

Finalista ao Oscar de filme estrangeiro na última premiação da Academia, o longa do jordaniano Abu Nowar recebeu críticas mistas. Muita gente tentou o o impossível – pois se trata de um filme belíssimo –, ao desclassificar a produção como turística, para inglês ver etc. A história é de um menino que acompanha o irmão no deserto, onde ele serve de guia para um gringo no deserto. Quem é esse? O que quer? Por que o grupo é perseguido? Por que os homens se matam no deserto? Muitas perguntas, que o filme não se preocupa, necessariamente, em responde. Mas o olhar da infância e sua transformação rendem um relato muito mais belo e complexo que parece. Nowar filmou em Wadi Rum, que serviu de cenário para Perdido em Marte e, nos anos 1960, abrigou o épico Lawrence da Arábia. A paisagem enche os olhos, o relato conforta a alma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 15h40. Reprise, colorido, 100 min.

VEJA TAMBÉM

007 – Os Diamantes são Eternos

Diamonds Are Forever. (Inglaterra, 1971.) Direção de Guy Hamilton, com Sean Connery, Jill St. John, Lana Wood, Charles Gray.

Sean Connery como 007, Jill St John como bondgirl e o vilão que coleciona diamantes em Las Vegas.

Telecine Cult, 11h20. Reprise, colorido, 119 min.

007 – Um Novo Dia para Morrer

Die Another Day. (Eua, 2002.) Direção de Lee Tamahori, com Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike, Judi Dench, Toby Stephens, Rick Yune.

De novo 007, mas agora com Pierce Brosnan e Halle Berry como bondgirl. Nada faz muito sentido, mas é bom.

Telecine Action, 13h10. Reprise, colorido, 133 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

O Que Fazemos nas Sombras

Com um estilo de falso documentário, filme acompanha a rotina de um grupo de vampiros. Diverte e tem uma trama muito original.

DRAMA

Em Nome do Pai

Acompanha o drama do rebelde Gerry Conlon (Daniel Day-Lewis), irlandês condenado injustamente à prisão perpétua por um ataque terrorista do IRA.

Netflix, 1993, 132 min.

NACIONAL

Mais Forte Que o Mundo

Conta a história de lutador de UFC José Aldo (vivido pelo ator José Loreto), nascido e criado em Manaus, e sua trajetória para realizar seu sonho.

Telecine Play, 2016, 120 min.

Matheus Mans

DVD

Zumbis no Cinema Volume 2

Olhe os diretores – Dan O’Bannon, David Cronenberg, Lucio Fulci e Andrea Bianchi. Para os tietes, difícil vai ser escolher qual ver primeiro. Os filmes – O Retorno dos Mortos Vivos, Enraivecida na Fúria do Sexo, Pavor na Cidade dos Zumbis e Noites do Terror. Curta o medo.

Crianças

AVENTURA

Conan, o Bárbaro

Jason Momoa substitui Arnold Schwarzenegger como o herói e você não vai acreditar, mas o filme tem mais tudo, até erotismo. Momoa, ex-Game of Thrones, é o novo Aquaman.

Telecine Action 17h50. Colorido, 112 min.