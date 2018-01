Filmes

A.I. – Inteligência Artificial

A.I. Artificial Intelligence. (Eua, 1981). Dir. de Steven Spielberg, com Haley Osment, Jude Law.

Na metade do século 21, o mundo sofre com o efeito estufa, que derreteu grande parte das calotas polares, inundando boa parte das cidades litorâneas da Terra. Para controlar o desastre ambiental, a humanidade conta com o auxílio de uma nova forma de computador inteligente. Baseado em um conto de Brian Aldiss, o filme era um projeto de Stanley Kubrick, que se interessou em explorar a possibilidade da criação de máquinas com sentimentos. Com sua morte, o projeto foi herdado por Spielberg, que não revelou, infelizmente, o mesmo controle previsto por Kubrick. Mesmo assim, não é um filme descartável – trata-se, como bem definiu o site Rotten Tomatoes, de um “curioso, mas nem sempre perfeito, amálgama da desolação fria de Kubrick e do otimismo caloroso de Spielberg”. Enfim, um drama edipiano, um ato carnal. Vale a pena ver.

Telecine Touch, 13h40. Reprise, colorido, 160 min.

César Deve Morrer

Cesare Deve Morire. (Itália, 2012). Dir. de Paolo E Vittorio Taviani, com Cosimo Rega, Fabio Cavalli

Detentos de uma prisão de segurança máxima em Roma preparam uma apresentação pública da peça Julio Cesar, de Shakespeare. emoção garantida por atores especiais.

TC cult, 14h25. reprise, colorido, 85 min.

Tubarão

Jaws. (eua, 1975). Dir. de steven spielberg, com roy scheider, richard dreyfuss.

Praia americana é repentinamente atacada por um violento tubarão. Mesmo sem recursos, Spielberg realizou um de seus mais bem acabados filmes, com ritmo e suspense na medida certas.

TC Cult, 17h40. Reprise, Colorido, 140 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Beleza Americana

Com Kevin Spacey, é sobre a solidão de um homem que busca encontrar seu lugar no mundo. No meio disso, estereótipos se confundem e a história ganha contornos surpreendentes.

Amazon prime, 1999, 121 min.

COMÉDIA DRAMÁTICA

Sentimentos que Curam

Cameron é um pai com transtorno bipolar que quer reconquistar a ex-mulher e filhas. Emociona do começo ao fim.

Telecine play, 2014, 86 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Star Wars: Uma Nova Esperança

Aproveitando o lançamento de Rogue One, o 4.º capítulo da saga acompanha Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Han Solo tentando a tentativa de destruir a Estrela da Morte.

Netflix, 1977, 124 min.

DVD

COLEÇÃO KIRK DOUGLAS

Três filmes que mostram a versatilidade de Kirk Douglas, ator que, na sexta-feira, 16, completou 100 anos. Estão na caixa Sete Dias de Maio, drama sobre a Guerra Fria; A Um Passo da Morte, belo faroeste; e A Fúria, suspense assinado por Brian de Palma.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Incríveis

Família de super-heróis, cujo pai já foi muito famoso, vive fora de ação, sem poder utilizar seus poderes. Divertida sátira às HQs, com personagens inesquecíveis.

TC FUN, 14h15. Reprise, colorido, 125 min.