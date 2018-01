Filmes

Walt nos Bastidores de Mary Poppins

Saving Mr. Banks. (Eua, 2014.) Dir. de John Lee Hacock,cCom Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell.

Neste mês de dezembro comemoraram-se os 120 anos de nascimento de Walt Disney e os 50 de sua morte. Muitos textos lembraram sua importância, os grandes filmes. Cada um terá seu favorito entre as animações, mas quando o assunto é live action há quase uma unanimidade – Mary Poppins. Em 1964, Disney colheu grande sucesso – Oscars de atriz e canção, estouro de bilheteria – com a adaptação do livro de P. L. Travers. O cinema invade agora os bastidores de Mary Poppins. O filme sobre a babá perfeita mistura personagens de carne e osso com figuras animadas, tem lindas canções e Julie Andrews como a governanta. Tudo maravilhoso, mas, na realidade, Disney e P.L. Tom Hanks e Emma Thompson, brigaram por tudo. O set era um inferno. Dinheiro, autoria. Da quebra de braço nasceu um filme especial.

Telecine Touch 15h40. Reprise, colorido, 126 min.

VEJA TAMBÉM

Os Aventureiros do Bairro Proibido

Big Trouble In Little China. (Eua, 1986.) Dir. de John Carpenter,cCom Kurt Russell, Kim Catrall, Dennis Dun, James Wong.

Caminhoneiro ajuda amigo chinês cuja namorada foi sequestrada por feiticeiro em Chinatown. Uma grande aventura cheia de efeitos.

Telecine Cult 15h45. Reprise, colorido, 99 min.

O Homem Que Sabia Demais

The Man Who Knew Too Much. (Eua, 1956.) Dir. de Alfred Hitchcock, com James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Daniel Gelin, Carolyn Jones.

Casal em férias é envolvido numa intriga internacional. A grande cena é o concerto no Albert Hall.

Telecine Cult 17h40. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

Divertida Mente

Belíssima animação, mostra a relação entre as emoções de uma garotinha no interior de sua mente. Para crianças e adultos.

Telecine play, 2015, 94 min.

DRAMA

Na Natureza Selvagem

Um jovem se isola da sociedade, viajando sem rumo pelos Estados Unidos. Durante este retiro, porém, ele acaba descobrindo novos sentidos para sua vida.

Amazon prime, 2007, 148 min.

AÇÃO

O Agente da U.N.C.L.E.

Dois agentes secretos, um da CIA e outro da KGB, se unem contra uma organização criminosa. Passou batido pelos cinemas no ano passado, mas diverte.

HBO GO, 2015,116 MIN

Matheus Mans

DVD

A subversão do espírito natalino. Os elfos cansam-se das crianças malcriadas e entram em greve. No desespero, Papai Noel convoca meia-dúzia de adolescentes no shopping para ajudar a distribuir os presentes. Eric Roberts, irmão de Julia, é o ‘bom velhinho’.

Crianças

FANTASIA

A Bela e a Fera

A versão ‘live action’ da conhecida história tem direção de Christophe Gans. Léa Seydoux e Vincent Cassel interpretam a suntuosa produção. Um filme que enche os olhos.

Telecine Touch 20h15. Colorido, 113 min.