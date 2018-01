Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança

Star Wars. (Eua, 1977). Dir. de George Lucas, com Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness.

Há quase 40 anos, quando estourou nas telas de todo o mundo, iniciando uma saga intergaláctica que virou marco na cultura pop, o filme era só Guerra nas Estrelas. Depois é que passou a ser Episódio 4. A história mostra como o jovem Luke Skywalker vira herói com a ajuda de um punhado de humanos e de todos aqueles seres mágicos que passaram a habitar a imaginação do público – R2D2, C3PO etc. George Lucas sempre agradeceu a Alec Guinness por haver embarcado na aventura. Sem ele, talvez fosse impossível convencer a Fox a investir dinheiro na produção. Depois, tudo ficou mais fácil. Bom de (re)ver agora que estreou Rogue One – Uma História Star Wars. Preste bem atenção e você vai ouvir uma vaga referência ao roubo dos planos de uma arma letal, a Estrela da Morte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 121 min.

VEJA TAMBÉM

MIB – Homens de Preto

Men In Black. (Eua, 1997). Dir. de Barry Sonnenfeld, com Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’onofrio, Rip Torn.

O primeiro filme da saga dos agentes secretos que caçam ETs escondidos na Terra. Grande diversão, grandes efeitos, grande tudo.

Sony 19h. Reprise, colorido, 98 min.

O Franco Atirador

The Deer Hunter. (Eua, 1978). Dir. de Michael Cimino, com Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Meryl Streep, Christopher Walken.

As vidas de um punhado de metalúrgicos da Pensilvânia, antes, durante e depois da sua passagem pela Guerra do Vietnã. Impressionante.

Tcm 2h15. Reprise, colorido, 183 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Transparentt

Um pai de família reúne os três filhos para falar do futuro. Mas, ao contrário do que pensam, o chefe da família resolve de assumir como transgênero. Emociona, diverte e tem uma atuação impecável de Jeffrey Tambor.

COMÉDIA

A Origem da Vida

Um menino de 10 anos sai em busca do pai, um doador de esperma anônimo. Diverte muito e o ator mirim é excelente.

Netflix, 2011, 94 min.

HISTÓRICO

As Sufragistas

Um grupo de mulheres começa a quebrar vitrines e queimar objetos pela cidade para que suas vozes sejam ouvidas em pleno século 20, na Inglaterra.

Telecine Play, 2015, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Loucas de Alegria

Itália, 2016. Dir. de Paolo Virzi. Distribuição Imovision. R$ 59,90

A celebração do feminino por um grande autor do cinema italiano. Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti fogem do instituto psiquiátrico e aprontam todas na estrada. Por mais loucas que sejam, a loucura do mundo é sempre muito maior.

Crianças

ANIMAÇÃO

Universidade Monstros

Antigos desafetos precisam se unir para participar da Olimpíada dos Monstros. A equipe é mais atrapalhada que assustadora. A questão é: nossos tristes heróis vão chegar ao pódio?

Telecine Fun 22 h. Colorido, 104 min.