Filmes

Bastardos Inglórios

Inglorious Bastards. (Eua/Alemanha, 2009.) Dir. de Quentin Tarantino, com Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Krüger, Daniel Brühl.

Tarantino baseou-se em filmes como O Expresso Blindado da SS Nazista, de Enzo G. Castellari, e Os Doze Condenados, de Robert Aldrich, para fazer essa fantasia em que soldados de ascendência judaica formam brigada de vigilantes para se vingar dos nazistas. Tarantino chega a reescrever a história e, segundo a visão dele, Hitler... Cuidado com spoiler, embora a essa altura seja difícil algum cinéfilo não saber como o filme termina. Grande diversão, com notável equilíbrio entre diálogo e ação. As cenas do cinema, em Paris, só poderiam ser feitas por um autor como ele, apaixonado por cinema. E a interpretação de Christoph Waltz é um regalo. Não admira que ele ganhou o Oscar de coadjuvante, um prêmio totalmente merecido.

Telecine action, 15h10. Reprise, colorido, 153 min.

A 100 Passos do Sonho

The Hundred Foot Journey. (Eua, 2014.) Dir. de Lasse Hallström, com Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri.

Garoto indiano realiza o sonho de ser chef cinco estrelas, e sofrendo a concorrência da dona de um restaurante premiado na França. Ratatouille em versão ‘live action’. Obra-prima.

Telecine Touch, 14h10. Reprise, colorido, 124 min.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil, 2015) Dir. de César Rodrigues, com Paulo Gustavo, Marcus Majella, Catarina Abdalla.

Fenômeno de público, Paulo Gustavo arrastou 3,5 milhões de espectadores aos cinema para ver sua comédia de suburbanos do Méier que vão parar na zona sul do Rio.

Telecine Fun, 17h55. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programção da Tv aberta

Veja a programção da TV fechada

Streaming

DRAMA

Marguerite

Acompanha uma mulher extremamente rica e que canta para públicos selecionados sem saber que sua voz é horrível.

Netflix, 2016, 128 min.

SUSPENSE

O Colecionador de Ossos

Com Angelina Jolie e Denzel Washington, O Colecionador de Ossos mostra um assassino em série que mata suas vítimas inspirado em crimes passados.

HBO GO, 1999, 118 min.

COMÉDIA ROMÂNTICA

Dança comigo?

Richard Gere vê um bela dançarina em um estúdio na frente de seu apartamento. Com isso, resolve se matricular na escola de dança para se aproximar dela. Diverte e você sai do filme com vontade de dançar sem parar.

Telecine play, 2004, 102 min

Matheus Mans

DVD

A MALDIÇÃO DA FLORESTA

Depois de rodar em festivais e passar de forma obscura nos cinemas, sai em DVD o terror com base na tradição irlandesa. Uma história de criaturas da floresta, que começa de forma bastante convencional e vai ficando mais sombria e até densa. E é muito assustadora.

Crianças

AVENTURA

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Segundo filme da série de Steven Spielberg com Harrison Ford. O herói liberta crianças escravizadas por seita na Índia. Ação e humor de primeira.

Telecine Action, 13h05. Reprise, colorido. 118 min.