Diários de Motocicleta

The Motorcycle Diaries. (Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Chile, Peru, Brasil, 2004.) Direção de Walter Salles, com Gael García Bernal, Rodrigo De La Serna, Mia Maestro.

A mítica viagem que forjou a persona do líder revolucionário Ernesto ‘Che’ Guevara. Com o amigo Alberto Granado, o jovem argentino partiu, em 1952, à descoberta da América Latina. Confrontado com a dura realidade das populações oprimidas, radicalizou-se à esquerda e fez a mítica revolução cubanas com Fidel Castro. Tem gente que se horroriza só com a proposta desse filme, mas ele é muito bonito. O idealismo da juventude, a construção da ética. E a dupla paisagem, – geográfica e humana. Um filme realmente emocionante. E ainda tem a trilha de Gustavo Santaolalla, com a canção de Jorge Drexler, vencedora do Oscar, Al Otro Lado del Rio. Gael cola ao papel e tem uma das melhores interpretações de sua carreira, ele que já virou mito no cinema latino.

Telecine Cult, 11h45. Reprise, colorido, 126 min.

VEJA TAMBÉM

A Supremacia Bourne

The Bourne Supremacy. (Eua, 2004.) Direção de Paul Greengrass, com Matt Damon, Fanka Potente, Julia Stiles, Joan Allen.

A Identidade, A Supremacia, O Últimato – todos os filmes da série ‘Bourne’, com Matt Damon, são poderosos. A reinvenção do cinema de espionagem, e de ação.

Telecine Action, 10h40. Reprise, colorido, 108 min.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

Birdman. (Eua, 2014.) Direção de Alejandro González Iñárritu, com Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton.

Ator famoso por interpretar super-herói tenta dar uma guinada na carreira. Oscars de filme e direção, um filme de prestígio.

Telecine Cult, 21h50. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

COMÉDIA

O Roubo da Taça

Recria, com humor e criatividade, o roubo da Taça Jules Rimet, em 1983. Filme que passou batido nos cinemas, conta com um ótimo elenco e mostra que o Brasil ainda consegue fazer boas comédias.

DRAMA

Moby Dick

Adaptação mais recente do livro Moby Dick, mostra a história do capitão de um navio baleeiro obcecado por um a baleia gigante.

Netflix, 2011, 184 min.

POLICIAL

Sem Proteção

Robert Redford foge de um repórter que busca desmascarar seu passado. Apesar de péssimos elementos de drama, agrada como filme de “gato e rato”.

Telecine Play, 2012, 125 min.

Matheus Mans

DVD

Os Anarquistas

Tahar Rahim e Adèle Axarchopoulos, de Azul É a Cor Mais Quente, valorizam a história do militar que se infiltra em célula anarquista e começa a questionar a missão – e as estruturas de poder. Um filme que merece revisão. Passou muito rapidamente pelos cinemas.

Crianças

CULT

Gatinhas e Gatões

O clássico teen de John Hughes, com Molly Ringwald como garota que chega aos 16 anos sonhando com seu príncipe. Toda uma geração, nos anos 1980, se identificou com ela. Telecine Cult, 15h55. Reprise, colorido, 93 min.