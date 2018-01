Os Filhos de Katie Elder

Muitos críticos tentam até hoje tentsm entender como Henry Hathaway, grande como era, não esteja colocado no mesmo panteão reservado a John Ford, Howard Hawks e Raoul Walsh. Ele se exercitou em diversos gêneros, e fez uma obra-prima fantástica que encantou os surrealistas – Amor sem Fim/Peter Ibbetson. Mas os westerns ocupam lugar especial em sua obra. John Wayne faz pistoleiro que volta para casa para enterrar a mãe, com os irmãos. Descobre que a pequena fazenda da família foi alienada. Vai à luta. A mãe não aparece, mas está presente o tempo todo. Sua ‘permanência’ evoca grandes momentos de Rouben Mamoulian e Alain Resnais. E o golpe de porrete que Wayne aplica em George Kennedy entrou para a história. Merecia ser decupado, como Guy Ritchie gosta de fazer em suas fantasias de ação.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 140 min.

A Bela Que Dorme

Bella Addormentata. (Itália, 2013.) Direção de Marco Bellocchio, com Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher, Toni Servillo.

Baseado numa história real, o filme discute a eutanásia a partir de caso de garota em coma. Bellocchio, homenageado da Mostra neste ano, faz filmes políticos, e grandes.

Telecine Cult, 11h10. Reprise, colorido, 110 min.

Rio Corrente

(Brasil, 2013.) Direção de Paulo Sacramento, com Lee Taylor, Simone Iliescu, Roberto Audio, Vinicius Dos Anjos.

Um triângulo na cidade grande. E um dos vértices está tentando ajudar menino de rua. Alguns filmes diminuem com o tempo. Este, está crescendo.

Telecine Cult, 18h55. Reprise, colorido, 79 min.

Streaming

Cinco Graças

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2016, acompanha cinco irmãs muçulmanas que veem a liberdade de suas vidas terminar aos poucos. Emociona.

ANIMAÇÃO

A Nova Onda do Imperador

Clássico da animação, acompanha a saga de um imperador que é transformado em uma lhama por seu inimigo. Rende boas risadas.

Telecine Play, 2000, 74 min.

SÉRIE

Projeto Coelho Branco

Com parte do elenco de Os Caçadores de Mitos, esta ótima série lida com algumas invenções da história, investigando seu processo de criação.

Netflix, 2016, 48 min.

Matheus Mans

DVD

Oeste Sem Lei

Para contrapor ao western de Henry Hathaway (leia destaque), outra incursão pelo gênero, contando a história de garoto (Kodi S. McPhee) que busca a amada que sumiu no mundo. Ajuda-o o misterioso pistoleiro Michael Fassbender. Qual é o interesse dele no caso?

Crianças

Família Addams

O diretor Barry Sonnenfeld conseguiu reunir o elenco perfeito para sua comédia de terror – Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. E a Wandinha de Christina Ricci.

Telecine Fun, 8h50. Reprise, colorido, 115 min.