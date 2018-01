Filmes

Terror das Mulheres

Durante anos, Jerry Lewis formou dupla com Dean Martin. Na tela, formavam um ‘team’. Nos bastidores, matavam-se. Cada um se achava o sucesso da dupla. Separaram-se e, em pouco tempo, Jerry estava dirigindo, e atuando. Depois de O Mensageiro Trapalhão, de 1960, dirigiu O Terror das Mulheres, que os franceses, à frente Cahiers du Cinéma, imediatamente, rotularam de obra-prima. Jerry vai trabalhar num pensionato de mulheres. Seria uma maravilha, se ele não tivesse aversão a elas, após ter sido traído pela namorada. O peso do matriarcado na sociedade norte-americana sempre foi o tema do seu cinema. O estilo baseia-se no desdobramento do personagem e na relação ‘demencial’ com o cenário. Desde o começo, é interessante (e divertido) ver como Jerry, sistematicamente, destrói o cenário.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 22 horas. Reprise, colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

Falcão Negro em Perigo

Black Hawk Down. (Eua, 2001.) Dir. de Ridley Scott, com Josh Hartnett, Ewan Mcgregor, Tom Sizemore, Eric Bana.

O filme sobre incidente na Somália foi considerado militarista e antiárabe. Loucura – a cena do soldado com as tripas de fora e o pai com o filho morto nos braços equilibram a tragédia.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.

Caminhos da Floresta

Into The Woods. (Eua, 2014). Dir. de Rob Marshall, com Emily Blunt, Meryl Streep.

Musical que une personagens de diversas fábulas infantis. Destaque para a sempre ótima Meryl Streep que, além de cantar bem, interpreta uma bruxa sensacional.

Telecine Fun, 16h30. Reprise, colorido, 140 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA ROMÂNTICA

(500) Dias com Ela

Clássico do gênero, acompanha um rapaz que foi abandonado pela namorada e que faz uma análise profunda dos 500 dias que passou com a garota.

DRAMA

Mar Negro

O capitão de um submarino reúne 12 homens para resgatar um navio afundado cheio de ouro. Ótima atuação de Jude Law.

HBO Go, 2014, 114 min.

NACIONAL

Califórnia

Estela é uma adolescente que está passando pela conturbada fase da adolescência e que deseja visitar seu tio na Califórnia. Os planos mudam, porém, quando ele volta para o Brasil doente.

Itunes, 2015, 85 min.

Matheus Mans

DVD

Coleção Star Trek

Sai em DVD e Blu-Ray – um pouco mais caro, R$ 119 – o box com os três filmes da série, a partir da repaginação feita por JJ Abrams. Star Trek, Além da Escuridão e Sem Fronteiras, com Chris Pine e Zachary Quinto. Os filmes, extras. Tudo para a alegria dos fãs.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mógli, o Menino Lobo

A bela adaptação de O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, foi o último filme produzido por Walt Disney. De alguma forma, a cena final tem o tom de uma despedida.

Telecine Fun, 18 h. Reprise, colorido, 78 min.