Snatch – Porcos e Diamantes

Há 16 anos, quando lançou este filme, o diretor Ritchie era só o ex de Maddona. Mas, rapidamente, adquiriu identidade própria e ganhou prestígio graças ao sucesso de filmes comos da série Sherlock Holmes, com Robert Downey Jr. Espera-se muito de seu Arthur, que a Warner anuncia como um de seus blockbusters no ano que vem. Difícil é resumir a trama de Snatch. É um tobogã de emoções e reviravoltas que começa quando Benicio Del Toro rouba um diamante que, de passagem por Londres, pede ao primo para esconder. O cara perde a joia numa luta ilegal e é o início de muita confusão, envolvendo o pugilista Brad Pitt. Ritchie inventou uma bossa de montagem que agradou muitíssimo. Alguém imagina a cena – uma luta, um tiroteio. Antecipa-a em câmera lenta e depois ela é filmada acelerada. Uma bossa à Tarantino? Não, coisa de Ritchie.

Tcm, 22 horas. Reprise, colorido, 104 min.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil, 2014.) Dir. de Juliana Rojas, com Eduardo Gomes, Juliana Paes, Hugo Villavicenzio.

Aprendiz de coveiro trabalha num cemitério muito louco, no qual mortos vivos saem do túmulo e cantam e dançam. Um filme sem meias medidas. Quem gosta, ama. Quem não...

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 94 min.

Bellini e o Demônio

(Brasil, 2010). Dir. de Marcelo Galvão, com Fábio Assunção, Rosanne Mulholland, Carol Abras, Marília Gabriela.

Fábio Assunção/Bellini investiga série de assassinatos ligada a livro misterioso. Na trilha de Bellini e a Esfinge, outro Tony Bellotto ganha o cinema. O anterior era melhor.

Sony, 19 horas. Reprise, colorido, 90 min.

Deadpool

Acompanha o anti-herói Deadpool, um ex-militar e mercenário que busca vingança para acontecimentos passados. Divertido, com um humor muito ácido e particular.

Rastro de Maldade

Kurt Russel, Richard Jenkins, Patrick Wilson e Matthew Fox partem em busca de uma mulher capturada por canibais. Divertido e com fortes toques de terror.

Netflix, 2015, 132 min.

Maria Antonieta

Kirsten Dunst é a princesa austríaca Maria Antonieta, que é enviada ainda adolescente à França para se casar com o príncipe Luis XVI.

HBO Go, 2006, 123 min.

Matheus Mans

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Gracinha de animação de Chris Renaud e Yarrow Cheney sobre o que ocorre quando os donos saem para trabalhar e deixam seus ‘pets’ sozinhos. Max, Duke, você vai amar os cães. E o DVD ainda é cheio de extras, incluindo miniaventuras somadas às dos cinemas.

Monstros Vs. Alienígenas

No dia de seu casamento, noiva é atingida por meteorito e vira gigante de 15 metros, que o governo isola com outros monstros. Chegam os aliens e... Grande homenagem ao filme B.

Telecine Fun, 14h30. Reprise, colorido, 94 min.