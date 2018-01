Philomena

Nos últimos anos, o inglês Frears tem construído belíssimos retratos de mulheres. A rainha Elizabeth II, a cantora lírica Florence Foster Jenkins e, entre as duas, uma mulher mais comum, Philomena, que ganha ajuda de um jornalista para tentar reencontrar o filho, que foi forçada a entregar para adoção pela instituição religiosa que a acolheu quando jovem, e grávida. Helen Mirren, Meryl Streep e Judi Dench são excepcionais nos papéis e só para ver a última já valeria sintonizar no horário, nesta sexta-feira. Mas o filme é muito bonito e tem mais a oferecer, como a delicadeza na abordagem da homossexualidade e a tensão permanente entre Philomena e o jornalista (Steve Coogan). Ele passa por um momento de crise, é crítico e irônico com a religião, ela não vê maldade no que lhe fizeram. A diferença de olhares impede o filme de cair no sentimentalismo.

Telecine Touch, 12h10. Reprise, colorido, 98 min.

Missão Impossível

Mission: Impossible. (Eua, 1996.) Dir. de Brian De Palma, com Tom Cruise.

O primeiro filme da série está completando 20 anos e, mais que nunca, merece revisão. No documentário sobre ele, em cartaz nos cinemas, De Palma diz coisas ótimas sobre o processo de criação, e a cena do laboratório.

Telecine Action, 13h35. Reprise, colorido,

Missão Impossível – Nação Secreta

Mission Impossible: Rogue Nation. (Eua, 2015.) Dir. De Christopher Mcquarrie, Com Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson.

No quinto filme da série, Ethan Hunt combate sindicato do crime.

Telecine Premium, 18h. Reprise, colorido, 132 min.

Streaming

DRAMA

Brooklin

Indicado para o Oscar de Melhor Filme em 2016, Brooklin acompanha a trajetória de uma jovem irlandesa em busca de uma nova vida nos EUA. Belíssimo, tem ótimas atuações e uma linda história.

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

E se os dinossauros e os humanos coexistissem? Esta animação pouco comentada da Disney mostra esta curiosa e divertida relação.

Telecine Play, 2015, 90 Min.

TERROR

Anabelle

Spin-off do sucesso Invocação do Mal, Anabelle mostra um casal que é aterrorizado por uma boneca demoníaca. Diverte e, em alguns momento, dá medo.

HBO Go, 2014, 98 min.

Matheus Mans

DVD

Quando as luzes se apagam

Terror centrado na relação entre mãe e filhos. Garota credita à mãe seus medos infantis, especialmente do escuro. Quando irmão mais novo começa a exibir o mesmo sintoma, ela investiga e chega à verdade. Terror à base de clima do diretor David F. Sandberg.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shaun, o Carneiro

Diretores de Wallace e Gromit e A Fuga das Galinhas, Mark Burton e Richard Starzack acertam de novo o tom na história do carneiro que vive as maiores confusões no seu dia de folga.

Telecine Premium, 14h25. Colorido, 85 min.