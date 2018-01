Filmes

O Cavaleiro Solitário

Lone Ranger. (Eua, 2013.) Dir. de Gore Verbinski, com Johnny Depp, Armie Hammer, Helena Bonham Carter, Ruth Wilson.

Recebido a pedradas pelos críticos e saudado como o pior filme do mundo, Lone Ranger não perece todo esse desprezo. OK, está havendo uma saturação do público por Johnny Depp e seu estilo afetado de representação, que tanto sucesso fez na série Piratas do Caribe. O público sentiu-se ludibriado porque o Tonto parece o mesmo pirata no Velho Oeste. Mas o filme tem charme e merece nova chance na TV paga. O diretor Verbinski flerta com o spaghetti western de Sergio Leone e aprofunda a desmistificação dos códigos de gênero de seu faroeste animado Rango. E o filme tem cenas ótimas. A ligação do herói (Armie Hammer) com o cavalo, a dona de saloon Helena Bonham Carter, com sua perna de pau que vira trabuco, e a perseguição no teto do trem, que evoca A General, de Buster Keaton. Só de muito mau humor para não se divertir com essas extravagâncias de Verbinski.

Megapix 22h30. reprise, colorido, 149 min.

VEJA TAMBÉM

Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros

(EUA, 2015.) Diretor de Colin Trevorrow. com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard.

O novo filme da série é uma grande aventura ‘hawksiana’, com seu casal carismástico em que a mulher – de salto alto! – aumenta os perigos do homem. Ótima diversão.

Telecine Pipoca, 19h45. Reprise, colorido, 125 min.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil, 2015.) Dir. de Anna Muylaert, com Regina Casé, Camila Márdila, Karine Telles, Lourenço Mutarelli.

Casa grande e senzala em versão para o século 21. A filha da doméstica chega com outra cabeça e subverte a ordem da casa dos patrões da mãe. Um filmaço.

Telecine Cult 19h50. Reprise, colorido, 114 min.

Streaming

DRAMA

O Benfeitor

Na tentativa de reviver seu passado, um rico e excêntrico filantropo acaba interferindo na vida de recém-casados. Roteiro interessante, conta com uma atuação diferente do usual de Gere.

Itunes, 2016, 96 min.

COMÉDIA

O Verão da Minha Vida

Um rapaz é reprimido por seu padrasto, mas acaba encontrando seu lugar no mundo em um parque aquático. Diverte, mas tem uma boa dose de drama.

Netflix, 2013, 103 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Quinta Onda

Voltado para o público infantojuvenil, A Quinta Onda mostra a invasão de alienígenas na Terra. Conta com Chloë Grace Moretz no elenco.

HBO GO, 2016, 117 min

Matheus Mans

DVD

Clássicos SCI-FI Volume 3

A nova antologia de ficção científica da distribuidora contempla raridades como Repo Man, de Alex Cox; Phase IV Destruição, de Saul Bass; Colossus 1980, de Joseph Sargent; Daqui a Cem Anos, de W. Cameron Menzies; e Pânico no Ano Zero, de (e com) Ray Milland.

Crianças

FANTASIA

Cinderela

A versão de Kenneth Branagh da conhecida história beneficia-se da presença de Cate Blanchett como a madrasta e também do par formado por Lily James e Richard Madden.

Telecine Fun, 22h. Colorido, 114 min.