Velozes e Furiosos 7

Na recente entrevista ao Estado, quando veio para a Comic Con Experience, Vin Diesel disse que está cheio de expectativa pelo próximo Velozes e Furiosos, até porque serão muitas as novidades no pós-Paul Walker. Ele morreu durante a produção do sétimo filme. Foi substituído por seus irmãos, com alguma ajuda da computação gráfica. Na trama, Toretto recebe o pedido de ajuda de Dwayne Johnson, ex-The Rock, para caçar o assassino profissional Jason Statham. E uma ex-namorada de Toretto aliou-se à turma do mal. Grandes cenas de ação, mas se o filme estourou em escala planetária, alcançando a maior bilheteria de toda a série, foi por causa da homenagem final a Paul Walker. No cinema, teve gente que chorou assistindo ao clipe. Em casa, sem plateia para reprimir, a chance de a emoção correr solta é muito maior.

Telecine Premium, 19h30. Reprise, colorido, 140 min.

Abraham Lincoln – Caçador de Vampiros

Abraham Lincoln Vampire Hunter. (Eua, 2012.) Dir. de Timur Bekhmambetov, com Benjamin Walker, Dominic Cooper.

A ideia, totalmente fantasiosa, é original. O jovem Lincoln caça os vampiros que se uniram aos sulistas na Guerra Civil. Grande diversão.

Telecine Cult, 12h20. Reprise, colorido, 105 min.

Amélia

(Brasil, 2000.) Dir. de Ana Carolina, com Béatrice Agenin, Marília Pêra, Miriam Muniz, Camila Amado.

Matutas do interior de Minas vão ao Rio, ao encontro da iremã, que trabalha como camareira da mítrica Sarah Bernhardt. Ana Carolina prossegue com sua psicanálise do Brasil.

Canal Brasil, 15h10. Reprise, colorido, 130 min.

Streaming

ESPIONAGEM

Nosso Fiel Traidor

Um casal inglês se vê envolvido em uma caçada entre um milionário russo, a máfia e o serviço secreto britânico. Inspirado em uma obra de Le Carré.

Netflix, 2016, 107 min.

ANIMAÇÃO

A Origem dos Guardiões

Este emocionante e delicado filme acompanha o Papai-Noel, o Coelhinho da Páscoa e a Fada do Dente, que buscam proteger a inocência das crianças.

Telecine Play, 2012, 95 min.

SUSPENSE

Conexão Mortal

Inspirado em um livro de Stephen King, Conexão Mortal mostra a transformação de pessoas em zumbis por meio do sinal de celular. Assim, John Cusack e Samuel L. Jackson precisam achar um meio de sobreviver.

Itunes, 2016, 98 min.

Matheus Mans

DVD

Esquadrão Suicida

Com personagens divertidíssimos, o longa de David Ayer é a prova de que o público dos ‘comics’ cansou-se dos heróis e está preferindo os vilões. O filme sai em home vídeo nesta quinta, 8, nos formatos DVD e Blu-ray. Jared Leto e Margot Robbie roubam a cena.

Crianças

ANIMAÇÃO

Aviões

Embora inferior a Carros, que lhe serviu de modelo, a história do aviãozinho com medo de voar tem charme. Se não superar o charme, ele jamais será um campeão. Coragem!

Telecine Fun, 16h40. Colorido, 92 min.