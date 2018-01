Filmes

Sentimentos Que Curam

Infinitely Polar Bear. (Eua, 2014.) Dir. de Maya Forbes, com Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Keir Dullea, Wallace Wolodarsky.

Há um breve momento em que a personagem de Zoe Saldana fala sobre racismo e comenta que, na verdade, o problema não é ser negra nos EUA – ou no Brasil –, mas é ser pobre. O abismo é entre pobres e ricos. A frase fica meio perdida, porque na maior parte do tempo o que se discute é outra coisa. Mark Ruffalo sofre de um transtorno bipolar, o que não o impede de casar-se com Zoe e ter filhas com ela. Ele vive sendo internado, e chega a hora em que a mulher precisa ir tentar ganhar a vida em outra cidade. Ruffalo sai da clínica e tenta assumir a paternidade. Mas como – se ele é emocionalmente mais instável que elas? A crítica toda caiu matando, chamando o filme açucarado etc e tal. Pode até ser, mas Ruffalo, que ganhou o Oscar de coadjuvante por Foxcatcher naquele ano, poderia ter sido melhor ator pelo cartaz da TV paga. Ele é excepcional no papel.

Telecine Touch, 15h55. Reprise, colorido, 90 min.

VEJA TAMBÉM

A Garota Rosa Shocking

Pretty In Pink. (Eua, 1986.) Dir. de Howard Deutch, com Molly Ringwald, Jon Cryer, Andrew Mccarthy.

Roteiro e produção de John Hughes, o cara que colocou na tela a juventude dos anos 1980. Molly, a garota da porta ao lado, chama a atenção de colega ricaço, para tristeza do amigo que a ama.

Telecine Cult, 10h05. Reprise, colorido, 96 min.

Reza a Lenda

(Brasil, 2016.) Dir. de Homero Olivetto, com Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Luisa Arraes, Humberto Martins.

Fotografia estetizante e bom elenco na história de gangue que desafia coronel para recuperar imagem de santa. Só assim reza a lenda, choverá no sertão.

Telecine Pipoca, 18h25. Colorido, 100 min.

Streaming

COMÉDIA

Escola de Rock

Clássico para a geração dos anos 1990, conta a história de um roqueiro que se passa por um professor para crianças. Diverte e tem Jack Black inspirado.

DRAMA

Diário de Uma Paixão

Um idoso conta todo dia uma história de amor para uma idosa com perda de memória, narrando as histórias de um jovem casal apaixonado. Emociona.

HBO Go, 2004, 123 min.

BIOGRAFIA

Steve Jobs

Michael Fassbender é Steve Jobs, o revolucionário fundador da Apple. Apesar de não parecer fisicamente, Fassbender dá um show em um roteiro pouco convencional.

Telecine Play, 2015, 122 min.

Matheus Mans

DVD

Herança de Sangue

No original é Blood Father e ele, o pai sangrento, é Mel Gibson, que vive isolado, num trailer no deserto. Papai pega em armas para defender a filha, jurada de morte por traficantes. Mexeram com o homem errado, você vai ver. O diretor sabe tocar um relato de ação.

Crianças

FANTASIA

Os 101 Dálmatas

A animação da Disney, de 1961, ficou célebre pela vilã Cruela Cruel, que sonha fazer casaco com a pele dos cãezinhos do título. Glenn Close fez depois a versão ‘live action’.

Telecine Fun, 22h. Reprise, colorido, 80 min.