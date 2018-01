Filmes

El Dorado

(Eua, 1967.) Dir. de Howard Hawks,cCom John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Arthur Hunnicutt, Michele Carey, Charlene Holt, R.G. Armstrong.

Grande mestre de Hollywood, Hawks realizou poucos westerns, mas são reconhecidos como obras fundamentais do gênero. Em 1959, com Onde Começa o Inferno, ele criou um modelo de filme que repetiu, com variações, em El Dorado e Rio Lobo. No cartaz de hoje da TV paga, John Wayne faz pistoleiro veterano que se une a xerife bêbado para impedir que gangue resgate prisioneiros de sua cadeia. Junta-se ao grupo um velho, um jovem inexperiente (que não sabe atirar!) e as mulheres que, como sempre no cinema de Hawks, aumentam os perigos dos homens. Hawks era craque ao misturar ação e humor, mas, se há um tema nessa trilogia, é o tempo que passa. Há sempre um elogio do profissionalismo, mas os heróis chegam ao final estropiados. Para fãs de westerns, é um regalo – um programa imperdível.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 126 min.

Thor – Mundo Sombrio

Thor – The Dark World. (Eua, 2013.) Dir. de Alan Taylor, com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman.

No segundo filme de Thor, o herói tem de pedir ajuda ao irmão, Loki, para derrotar os elfos negros que ameaçam o Universo com nova era das trevas. Grande diversão.

Telecine Action 12h10. Reprise, colorido, 112 min.

O Sabor da Vida

An/Sweet Bean. (Japão, 2015.) Dir. de Naomi Kawase, com Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida.

O gerente de uma loja de doces contrata idosa. Apesar da idade, e da doença. A receita que ela lhe dá é de vida. A própria diretora dá o que não deixa de ser uma lição de cinema.

Telecine Cult 16h35. Reprise, colorido, 113 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Eu Sou a Lenda

Mostra a saga de um homem que vive em uma Nova York abandonada. Afinal, toda população foi infectada por um poderoso vírus. Emociona e diverte.

HBO GO, 2007, 101 min.

COMÉDIA

Mudança de Hábito

Mostra a trajetória de Deloris, uma cantora que presencia um brutal assassinato e acaba sendo colocada em um convento para ficar protegida.

Telecine Play, 1992, 100 min.

AÇÃO

Os Mercenários 2

Apesar de não ter uma boa história, este filme diverte quem gosta de clássicos de ação. Afinal, conta com Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jean-Claude Van Damme e Chuck Norris no elenco.

Telecine Play, 2012, 102 min

Matheus Mans

DVD

O PROGRAMA

Inglaterra, 2015. Dir. de Stephen Frears. Lançamento Califórnia. R$ 39,90

O ótimo Frears conta a história de jornalista que investiga a fraude que fez de Lance Armstrong um multicampeão no Tour de France de bicicleta. Ele venceu sete vezes consecutivas entre 1999 e 2005, mas perdeu os títulos após 1998, quando ficou provado o uso de doping.

Crianças

COMÉDIA

Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da Tumba

No terceiro filme da série, Ben Stiller viaja a Londres para recuperar peça sagrada que pertenceu a faraó. Sem ela, os objetos do museu não terão mais vida.

Telecine Fun 14h45. Reprise, colorido, 97 min.