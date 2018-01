Filmes

A Marca da Maldade

A Touch of Evil. (Eua, 1958.) Dir. e Interpretação de Orson Welles, com Charlton Heston, Janet Leigh, Akim Tamiroff, Marlene Dietrich.

Existem diferentes versões deste filme – com 111 min (a restaurada), 95 min (a mais mutilada de todas) e a intermediária de 108 min, que passa hoje na TV paga. A cena inicial, porém, permanece intocada – um plano-sequência que justifica, sozinho, o filme (e a própria existência do cinema). Charlton Heston faz agente de narcóticos que investiga assassinato na fronteira e tromba com o tira corrupto Quinlan – Welles, num daqueles personagens desmesurados de que possuía o segredo. Tudo é superlativo nesse clássico. A fotografia de Russell Metty, a trilha de rock latino de Henry Mancini. E as participações de Marlene Dietrich, Joseph Cotten e Mercedes McCambridge, absolutamente fantástica. Como a abertura, a cena em que Janet Leigh é perseguida pela gangue de motoqueiros também é digna de antologia.

Tel. Cult, 10h15. Reprise, P&B, 108 min.

Jobs

(Eua, 2015.) Dir. de Danny Boyle, com Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Katherine Waterston.

Muita gente reclamou porque a cinebiografia de Danny Boyle reduz a história de Steve Jobs a um conflito entre pai e filha. O tal ‘defeito’ é o que o filme tem de melhor.

Tel. Touch, 17h15. Reprise, colorido, 122 min.

Que Estranho Chamar-se Federico

Che Strano Chiamarse Federico. (Itália, 2014.) Dir. de Ettore Scola.

Imagens encenadas e de arquivo recriam a ligação de Scola com o grande Fellini. Seria melhor se Ettore não insistisse em se colocar no mesmo plano de Federico.

Tel. Cult, 20 H. Reprise, colorido e P&B, 93 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Court

Este ótimo drama indiano de tribunal acompanha um cantor de folk que é acusado de ajudar um homem a cometer suicídio. Com ótimos atores, chama a atenção pela crítica ao sistema judiciário indiano.

Netflix, 2014, 116 MIN.

AÇÃO

Fúria

Nicolas Cage é um antigo criminoso que busca métodos pouco convencionais para resgatar sua filha de um sequestro. Diverte.

Telecine Play, 2014, 94 min.

TERROR

Constantine

Nesta adaptação dos quadrinhos, Keanu Reeves é Constantine, um experiente ocultista e exorcista que precisa lutar contra forças demoníacas.

HBO GO, 2005, 121 min.

Matheus Mans

DVD

Invasores

Terror dos mesmos produtores de Atividade Paranormal e Sobrenatural. A chamada é sugestiva – “Eles deveriam ter deixado ela sozinha.” Ela é garota que sofre de agorafobia e cuida do irmão doente numa casa isolada. Eles são criminosos que invadem o local. Danam-se.

Crianças

ANIMAÇÃO

Frozen – Uma Aventura Congelante

A rena e o boneco de neve incrementam a fantasia sobre alpinista que ajuda princesa a encontrar a irmã que pode destruir o reino com seu sopro gelado.

Tel. Fun, 14h45. Colorido, 109 min.