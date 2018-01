Os Cafajestes

(Brasil, 1962.) Dir. de Ruy Guerra, Com Jece Valadão, Norma Bengell, Daniel Filho, Hugo Carvana.

Foi um ano seminal do cinema brasileiro. Em 1962, Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro em Cannes com O Pagador de Promessas, Roberto Farias estourou nas bilheterias com O Assalto ao Trem Pagador e Ruy Guerra lançou os fundamentos do Cinema Novo com Os Cafajestes. Há 54 anos, houve protestos contra a famosa nudez de Norman Bengell, na cena em que Jece Valadão e Daniel Filho, os cafajestes, a fotografam nua na praia. É uma das grandes cenas do cinema brasileiro. Expressa toda a vulnerabilidade dessa mulher, mas, na época, o protesto era em defesa da moral e dos costumes. Ruy e Norma estariam ameaçando a família brasileira. Hoje, sem nenhum escândalo, o filme passa à tarde na TV paga. A série sobre o ridículo da censura não termina nunca. Os padrões e comportamentos estão sempre mudando e há que acompanhá-los.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, P&B, 100 min.

Cortina Rasgada

Torn Courtain. (Eua, 1966.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova.

O cientista Paul Newman deserta para o lado dos ‘comunas’, para desconsolo da namorada patriótica (Julie Andrews). O Hitchcock considerado ‘menor’ tem grandes cenas.

Telecine Cult, 14 H. Reprise, colorido, 128 min.

A Casa de Alice

(Brasil, 2007.) Dir. de Chico Teixeira, com Carla Ribas, Berta Zemel, Zécarlos Machado.

O retrato acurado de uma família disfuncional. No centro, a mãe, uma manicure de 40 anos, admirável Carla Ribas. Uma bela lição como se filmam pequenas vidas.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 92 min.

