Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1969.) Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O’brien, Warren Oates, Emilio Fernández.

Um dos westerns mais influentes do cinema, e de certa forma uma espécie de enterro do gênero. Há quase 40 anos, as mortes em câmera lenta e o banho de sangue provocaram impacto, mas hoje não é por aí que o filme ainda surpreende (e maravilha). Peckinpah realmente enterrou os mitos por meio da história de velhos pistoleiros que planejam um último golpe. Mais do que tudo, o que os une é um conceito de ética de marginais e a mística do grupo – sozinhos, sabem que estão condenados. Grandes cenas, inclusive a que expõe a crueldade das crianças, brincando com os caranguejos. Na época, foi cortado pela empresa produtora e distribuidora Warner e lançada com 134 min. A versão restaurada ganhou dez minutos e duas cenas inteiras. A TV paga mostra hoje uma versão intermediária, com 140 min.

TCM, 1h35. Reprise, colorido.

Brinquedo Assassino

Child’s Play. (Eua, 1988.) Dir. de Tom Holland, com Catherine Hicks.

Em pleno dia 31, o Halloween, as emissoras promovem uma overdose de terror. Um dos muitos programas é esse que começa a história de Chucky, o boneco assassino. Haverá duas sessões.

Sony, 19h e 0h50. Reprise, colorido, 87 min.

Eu Sempre Vou Saber o Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Depois do terror de Sylvain White, de 2006, a emissora promove um banho de sangue – Atividade Paranormal, às 13h05; Pânico na Floresta 6, às 16h05; O Herdeiro do Diabo, às 17h35; A Hora do Espanto 2, 20h45 etc.

FX. A partir das 11h30.

BIOGRAFIA

‘Quase um Anjo’

Neste subestimado filme de Richard Linklater, Jack Black é Bernie, um agente funerário que acaba se envolvendo num curioso crime.

Netflix, 2011, 99 min.

TERROR

‘O Conde Drácula’

Neste clássico inspirado no livro de Bram Stoker, Christopher Lee é Drácula, o mais cruel vampiro da história. Obrigatório para qualquer fã de terror.

Oldflix, 1970, 96 min.

DRAMA

‘Amantes Eternos’

Acompanha a história de amor de dois vampiros, vividos por Tilda Swinton e Tom Hiddleston. Diferente de qualquer outra história de vampiros, o longa tem uma narrativa vagarosa e foge do conceito contemporâneo e teen dos monstros.

Telecine Play, 2013, 118 min.

DVD

FÚRIA CANNABIS

EUA, 2015. Dir. de David Burris. Lançamento FlashStar.

R$35,90

Embora o título e a embalagem pareçam apelativos, a realização capta o clima da ‘América’ rural dos anos 1970, quando se passa a história do garoto que planta erva e colhe os efeitos da violência do meio familiar. No original, chama-se The World Made Straight. Com Noah Wyle.

Crianças

COMÉDIA

Querida, Encolhi a Gente

Na série de comédias iniciada com Querida, Encolhi as Crianças, em 1989, o cientista aloprado conseguiu, oito mais tarde, encolher a si mesmo e à mulher. Divertidinho.

Telecine Fun, 13h35. Reprise, colorido 74 min.