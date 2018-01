Entre Dois Amores

Out Of Africa. (Brasil, 1985.) Dir. de Sydney Pollack, com Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pollack talvez tenha feito seus maiores filmes por volta de 1970 – A Noite dos Desesperados, Mais Forte Que a Vingança/Jeremiah Johnson. O Oscar, que lhe veio tardiamente, consagrou-o em outro tipo de filme, ou cinema. A romântica evocação da vida da baronesa Blixen, que fez um casamento de conveniência, trocou a Dinamarca pela África e teve um romance com aventureiro inglês, antes de se consagrar à literatura, sob o pseudônimo de Isak Dinesen. Pollack cria momentos de intensa magia, como quando Redford leva Meryl num passeio de avião, mostrando-lhe a ‘sua’ África. Mais que a imagem, é todo um mundo que balança, entre o céu e a terra. Cinco Oscars premiaram filme, direção, roteiro, trilha e fotografia. Faltou o sexto. Meryl, que ganhou tantas vezes a estatueta – três! – talvez nunca tenha estado melhor.

Telecine Cult 19h. Reprise, colorido, 161 min.

VEJA TAMBÉM

Rocky – Um Lutador

Rocky. (Eua, 1976.) Dir. de John G. Avildsen, Com Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith.

A história do Sr. Ninguém que vence campeão virou metáfora da ‘América’, em busca de renascimento após o escândalo de Watergate. Vencedor de três Oscars, incluindo filme e direção.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 119 min.

Último Tango em Paris

Last Tango In Paris. (França/Itália, 1972.) Dir. de Bernardo Bertolucci, Com Marlon Brando, Maria Schneider.

Devastado com a morte da mulher, o viúvo Brando inicia ligação puramente física com garota, em Paris. A cena da manteiga provocou escândalo na época.

Telecine Cult, 0h15. Reprise, colorido, 129 min.

Veja a programação dos canais abertos

Veja a programação dos canais fechados

Streaming

COMÉDIA

‘The Middle’

Série de TV acompanha o divertido e inesperado cotidiano de uma família disfuncional na pequena cidade de Orson, nos EUA. Atenção especial para Brick Heck, o filho mais novo.

Looke, 2009, 22 min.

Suspense

‘Zoo’

Baseado em um livro de James Patterson, Zoo acompanha um biólogo que busca descobrir o que está motivando os animais a atacarem humanos em todo o mundo. Bom suspense.

Netflix, 2015, 42 min.

COMÉDIA

‘O Amor é Cego’

Hal é um homem que, depois de ser hipnotizado por um guru, começa a ver apenas a beleza interna das pessoas – o que, muitas vezes, é completamente da versão externa delas.

Telecine Play, 2001, 112 min.

DVD

CIDADES DE PAPEL

EUA, 2015. Dir. de Jack Shreier. Lançamento Fox. R$49,90

Chega às lojas, no começo de novembro, a bela adaptação do livro de John Green. O próprio escritor veio ao Brasil promover o lançamento do filme, mas, ao contrário de A Culpa é das Estrelas, ele não aconteceu. Quem sabe no DVD? Qualidades não faltam.

Crianças

COMÉDIA

Ace Ventura – Um Detetive Diferente

Jim Carrey faz detetive de animais contratado para descobrir quem sequestrou golfinho que é mascote de time de futebol americano.

Fox, 18h10. Reprise, colorido, 86 min.