O Último Matador

Last Man Standing. (Eua, 1996.) Dir. de Walter Hill, com Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern, Alexandra Powers.

Bruce Willis. O último matador: nas pegadas de Kurosawa, ‘Yojimbo’

Há dez anos sem realizar, Walter Hill, ex-roteirista de Sam Peckinpah, percorreu a trilha de violência do mestre, destacando-se no cinema de ação. O cartaz de hoje da TV paga é o seu Yojimbo, bebendo na fonte do clássico de Akira Kurosawa que inspirou Por Um Punhado de Dólares, marco do spaghetti western de Sergio Leone, com Clint Eastwood. Na versão de Hill, Bruce Willis chega a pequena cidade e tenta tirar proveito dos dois grupos em choque no local. Hill é um caso muito interessante. Como roteirista, ao abordar os gêneros, carregava nos clichês, convencido de que, como diretor, conseguiria dar nova dimensão ao já-visto. Filmava com a paixão de quem imaginava estar (re)descobrindo o cinema. O astro Willis ajuda, claro, com seu jeito cínico de herói que duvida da própria missão.

TCM 18h20. Reprise, colorido, 96 min.

Cosmópolis

Cosmopolis. (Canadá/França, 2012.) Dir. de David Cronenberg, com Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mathieu Amalric.

Executivo vê o mundo de sua limosine, enquanto procura barbeiro em Manhattan. Neocapitalismo, economia global. O horror do mundo, segundo Cronenberg.

Telecine Cult 19h55. Reprise, colorido, 109 min.

As Virgens Suicidas

Virgin Suicides. (Eua, 2000.) Dir. de Sofia Coppola, com James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst, Josh Hartnett.

O perturbador longa de estreia de Sofia Coppola. Por que se matam essas garotas bem nascidas de um subúrbio chique? Devastador.

Telecine Cult 23h50. Reprise, colorido, 97 min.

DRAMA HISTÓRICO

A Vida é Bela

Guido é levado para um campo de concentração nazista e tem que usar sua imaginação para fazer seu filho acreditar que estão participando de uma brincadeira. Clássico emocionante do cinema italiano e vencedor de três Oscars.

Oldflix, 1997, 116 min.

DRAMA

Forrest Gump

Tom Hanks é Forrest Gump, um jovem ingênuo que se vê envolvido em todos os principais eventos das décadas de 1960 e na seguinte.

Netflix, 1994, 144 min.

COMÉDIA

Ted 2

Neste segundo filme da franquia, o ursinho de pelúcia desbocado sai em busca de um doador para ter um filho.

Telecine Play, 2015, 110 min.

Matheus Mans

DVD

Jogo do Dinheiro

EUA, 2016. Dir. de Jodie Foster. Distribuição da Sony. R$35,90

Homem desesperado invade estúdio de TV para denunciar o capitalismo selvagem. George Clooney e Julia Roberts estrelam o longa dirigido pela atriz Jodie Foster, que não poupa o mercado financeiro nem o jornalismo dito especializado de economia.

Crianças

COMÉDIA

Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da Tumba

No terceiro filme da série, o segurança Ben Stiller viaja para Londres, tentando achar, em outro museu, a fórmula salvadora de seus amigos em NY.

Telecine Fun 20h05. Colorido, 98 min.