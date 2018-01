Filmes

As Duas Faces de Um Crime

Primal fear. (Eua, 1996.) Dir. de Gregory Hoblit, com Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, John Mahoney, Alfre Woodard, Frances Mcdormand.

Pode ser que esse thriller perca um pouco da força ao enveredar por tramas paralelas, mas ainda assim é forte, intenso, muito bem feito e interpretado. Richard Gere tem um de seus melhores papéis como o advogado de sucesso que aceita defender coroinha acusado do assassinato de um arcebispo particularmente amado por sua comunidade. Segredos afloram e, há 20 anos, esse filme foi pioneiro em Hollywood ao abordar assuntos que a Igreja, e o cinemão, adoravam jogar para baixo do tapete. Edward Norton estava começando e só três mais tarde iria coestrelar O Clube da Luta, de David Fincher, com Brad Pitt. Veja para conferir como o garoto já era impressionante em sua estreia. O próprio diretor Hoblit, famoso na TV, faria depois o assustador Possuídos, com Denzel Washungton, misturando sobrenatural e ‘cop thriller’.

Sony 19 h. Reprise, colorido, 129 min.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

My Best Friend’s Wedding. (Eua, 1997.) Dir. de P.J. Hogan, com Julia Roberts, Dermott Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett.

Julia Roberts faz de tudo para impedir o casamento do melhor amigo – ao descobrir que o ama. Ótima comédia em que Rupert Everett rouba a cena.

FOX 21 h. reprise, colorido, 105 min.

Comer, Rezar, Amar

Eat Pray Love. (Eua, 2010.) Dir. de Ryan Murphy, Com Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Viola Davis.

Mais Julia Roberts e agora como jornalista de turismo, numa volta ao mundo em busca de si mesma. Em Bali, encontra Javier Bardem, na pele de um ‘brasileiro’.

FOX 22h50. Reprise, colorido, 140 min.

Streaming

AVENTURA

Doctor Who

Clássica série da televisão inglesa, Doctor Who acompanha as aventuras do Doutor em suas viagens pelo tempo. Passado, presente e futuro se misturam em uma narrativa cheia de artifícios de ficção científica e boas doses de humor.

Looke, 2005, 45 min.

DRAMA

Alice

A jovem Alice sai do Tocantins para São Paulo em busca de uma nova vida e novas oportunidades. Ótima produção nacional.

HBO Go, 2008, 72 min.

DRAMA

Em Nome do Pai

Acompanha a vida de um homem injustamente condenado à prisão perpétua. Forte e cruel, conta com atuação impecável de Daniel Day-Lewis.

Netflix, 1993, 132 min.

DVD

Vinicius de Moraes, Um Rapaz de Família

Lançamento IMS. R$44,90

Em 1979, a cineasta Susana de Moraes filmou seu pai, o poeta Vinicius, na intimidade. Ela morreu em 2015, sem ter visto a versão restaurada e remasterizada de seu trabalho. Um filme muito bonito, delicado. Passou na Mostra. O DVD tem textos de Walter Salles e Pedro Butcher.

Crianças

ANIMAÇÃO

Expresso Polar

Baseada no clássico infantil de Chris Van Allburg, a história do garoto que embarca no trem do título, na tentativa de encontrar Papai Noel. Com Tom Hanks, feito na técnica ‘motion capture’.

HBO Family 19h16. Colorido, 100 min.